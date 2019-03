Kørte mænd ned efter ballade om hund

Det gik hårdt for sig, da tre mænd kom op at skændes om en hund.

På et tidspunkt satte den ene mand sig ind i sin bil og påkørte de to andre mænd. En af disse mænd brækkede benet ved påkørslen.

Balladen opstod søndag aften i et vejkryds ved Tvingstrup nord for Horsens.

- Der opstod nogle uoverensstemmelser mellem de to mænd på 25 og 29 år på den ene side og den 26-årige bilist på den anden side.

Af hensyn til vores efterforskning og kommende afhøringer, kan jeg ikke sige ret meget om uoverensstemmelserne, og hvad der konkret skete forud for påkørslen, oplyser vicepoliinspektør Lars Peter Madsen til Ekstra Bladet.

Kendte hinanden

Han ønsker således ikke at udtale sig om, hvorvidt der var et håndgemæng mellem mændene, inden påkørslen.

Det ligger dog fast, at de tre mænd kendte hinanden i forvejen, og at den 26-årige bilist flygtede fra stedet efter at have kørt de to mænd ned.

- Han blev senere anholdt, og vi har nu løsladt ham efter endt afhøring. Han er dog stadig sigtet i sagen, siger vicepolitiinspektøren.

Lars Peter Madsen ønsker af hensyn til efterforskningen ikke at oplyse nærmere om, hvilken rolle hunden har spillet i konflikten,