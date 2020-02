Kørte ræs i landsby: Ekskæreste dømt for uagtsomt manddrab på Natascha

'Hvem kommer først igennem Lellinge?'

Det sagde en 21-årig fører af en Peugeot 206 i en telefonsnak med en ven i en bagved kørende bil omkring et par minutter, før han med høj hastighed skred ud i et helleanlæg inden for byskiltet til den lille landsby vest for Køge. Det var lige over midnat natten til 10. marts 2019.

Hastighedsbegrænsningen er på 50 km/t., der hvor ulykken skete.

På forsædet ved siden af sad hans ekskæreste Natascha Arrild. Hun blev slynget ud af bilen, og den 17-årige sosu-studerendes hjerneskader var så omfattende, at hun senere døde.

Det koster nu den unge mand en dom på tre måneders ubetinget og et års betinget fængsel og tre års frakendelse af førerretten. Han blev i eftermiddag kendt skyldig i groft hensynsløs kørsel og uagtsomt manddrab i skærpende omfang i Retten i Roskilde og i at have haft lidt kokain på sig.

Slap med knoglebrud

Retssalens tilhørerpladser var stopfyldt med familie og venner til især den afdøde teenagepige. De så en anspændt og mumlende mand afgive forklaring.

Helt afgørende for dommen var især vidneudsagn fra to kammerater i det køretøj, der fulgte efter den nu dømte mands bil på Ringstedvej.

Den nu dømte 21-årige hf-studerende virkede anspændt og afgav en tøvende og mumlende forklaring under straffesagen om uagtsomt manddrab i Retten i Roskilde. Privatfoto

De to vidner forklarede, at der var en aftale med den nu dømte om at køre om kap igennem Lellinge. Den ene kammerat vurderede, at ulykkesbilen kørte med 'over 120 km/t.', da vognen skred ud.

På grund af ulykkens kompleksitet og bilens kollision med to træer har bilinspektøren ikke været i stand til at levere en måling af bilens hastighed.

I de næste sekunder savede bilen først et 15-20 centimeter tykt vejtræ over og rev derefter et andet træ op med rode, før det smadrede køretøj rullede rundt og landede inde på en mark.

Ikke alkohol-påvirkede

Bilens fører blev også kastet ud af kabinen. Han mistede kortvarigt bevidstheden men slap med brud på ryggen, i brystet og i nakken. Skader som ikke plager ham nævneværdigt længere.

Rekord-år for trafikdrab 205 personer mistede sidste år livet i trafikken i Danmark, viser Vejdirektoratets foreløbig statistik.

I 2014 til 2018 var det gennemsnitlige årlige antal trafikdræbte 183.

Sidste år var der især relativt mange dræbte i personbil samt på motorcykel og knallert sammenlignet med tidligere. I årets første tre kvartaler mistede 24 motorcyklister livet, og 11 personer på knallert blev dræbt i trafikken, hvilket i begge tilfælde er det højeste antal siden 2009.

Der var til gengæld relativt få dræbte i aldersgruppen 18-24 i 2019. I årets første tre kvartaler mistede 13 personer livet i trafikken i den aldersgruppe. Det er historisk få.

Omkring halvdelen af dødsulykkerne i 2019 var eneulykker eller frontalkollisioner. Sammenlignet med de foregående år var der usædvanligt mange eneulykker med dødelig udgang.

Antallet af trafikdræbte steg over det meste landet i forhold til 2018. Dog ikke i Region Midtjylland. I Region Syddanmark og i Region Sjælland var antallet af dræbte det højeste siden 2014.

Strafferammen for trafikdrab i trafikken går op til otte års fængsel. Men Rigsadvokatens gennemgang sidste år af domme siden 2016, viser, at vanvidsbilister er sluppet med straffe på fra et år og fire måneders fængsel til tre år bag tremmer for trafikdrab. Kilde: Vejdirektoratets ulykkesstatistik (der er tale om estimater - en endelig opgørelse for sidste år vil være klar i maj 2020) Vis mere Luk

I retten forklarede den unge mand, at Natascha Arrild og han havde været kærester i op til halvandet år frem til julen forrige år, og at de var ved at finde sammen igen, da ulykken skete.

Hvorfor han foreslog det fatale bilræs igennem Lellinge, kunne han ikke motivere. Ingen af de unge var påvirkede af alkohol eller stoffer, og stemningen havde ikke været dårlig eller 'oppe at køre', da de efter en hyggesnak i Vemmedrup besluttede at køre til McDonald's i Køge.

Så langt kom de aldrig.

Politiets anklager Magnus Mølholm mente i sin procedure, at den tiltalte satte 'et adrenalin-sus ved at køre ræs højere end sin ekskærestes sikkerhed'. Det var domsmandsretten enig i. Retsformand Jakob Groth-Christensen hæftede sig især ved, at kapløbet var aftalt i forvejen og foregik i et tæt bebygget område.

Den betingede del af straffen er med vilkår om to års prøvetid.

Den nu dømte mand fra Midtsjælland blev fyret som mekanikerlærling efter dødsulykken. Han er nu halvt igennem en hf-uddannelse.

