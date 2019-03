Kørte ræs på motorvej: Fem personer anholdt

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Politiet er tilstede med hundepatruljer på Nordre Ringvej ved tilkørslen til Frederikssundsmotorvejen vest for København lørdag aften.

Det skyldes et optrin, hvor flere biler har kørt ræs.

- Det er en færdselsbatalje, hvor man ligger og fjoller rundt. Man ligger og jagter hinanden, og det ender med en konfrontation, fortæller vagtchef Lars Jørgensen fra Vestegnens Politi.

- Der har udviklet sig til noget voldslignende, som vi er ved at undersøge.

Vagtchefen fortæller, at episoden har udspillet sig over et langt stykke, blandt andet på motorvejen.

Indtil videre er fem personer blevet anholdt.

Nu arbejder politiet på Nordre Ringvej, og Ekstra Bladets mand fortæller, at politiet søger med hunde ude i midterrabatten.

Meldingen er indtil videre, at ingen er kommet til skade ved konfrontationen.

Ekstra Bladet følger sagen.