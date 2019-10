Kørte stjålne våben væk i barnevogn

Indbrudstyve fik jackpot, da de brød ind hos våbensamler. Nu kræves to tiltalte udvist for bestandigt

To indbrudstyve fik jackpot, da de brækkede hoveddøren til en lejlighed på Amager op og opdagede, at de var brudt ind hos en våbensamler.

De samlede en pistol, tre rifler, en pumpgun og en revolver sammen og stjal også en stor mængde ammunition, våbentilbehør, høreværn, værktøj, riffeltasker og tre avancerede knive. Alt til en værdi på 72.000 kr.

Men nu skulle godset transporteres væk og til det formål huggede tyvene en barnevogn på stedet, som blev pakket med de mange våben. Så gik tyvene med barnevognen til et kælderrum på Grækenlandsvej, hvor våbnene skulle skjules. Politiet fandt våbnene samme dag, som indbruddet skete.

Nu risikerer indbruddet at koste to tiltalte på 24 og 21 år en udvisning af Danmark for bestandigt. De er nemlig ikke kun tiltalt for indbrud, men også for besiddelse af et våbenlager under særligt skærpende omstændigheder, der let koster en straf på flere års fængsel. De to tiltalte nægter sig skyldige.

Specielle våben

De er også tiltalt for to andre indbrud på Oxford Allé, Amager, hvor der blev stjålet blandt andet smykker og et objektiv.

Det var flere specielle våben, der blev stjålet ved indbruddet som skete 26. februar 2018. Blandt andet en pistol Colt 1911, en riffel K98k med slæde, en M1 karabin, en Maverick pumpgun, en Remington riffel med mundingsbremse, Jaeger sigte og special aftrækker samt en Smith & Wesson 686 revolver.

Den 24-årige er i forvejen godt kendt af politiet. Han er også tiltalt for at have fornærmet en betjent, der anholdt ham i Københavns indre by, ved at kalde ham for ’fede nar’.

De tiltalte stilles for Københavns Byret 22. oktober, hvor anklagemyndigheden nedlægger påstand om, at de udvises for bestandigt af Danmark, når en straf er afsonet.