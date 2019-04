Kørte uden kørekort: Sendt i spjældet - tre biler konfiskeret

Den 34-årige mand idømt et års fængsel for at køre uden kørekort og køre med narko i blodet

Så slap myndighedernes tålmodighed omsider op:

En 34-årig mand er netop ved Retten i Århus sendt et år bag tremmer, fordi han flere gange har kørt bil, selv om ikke har kørekort.

Kørekortet er for længst taget fra ham.

Samtidig må han ikke køre bil de næste ti år.

Den 34-årige blev desuden dømt for gentagne gange at have kørt narkokørsel. Senest den 26. maj 2018, hvor han blev standset af en patrulje i McDonald’s Drive-in på Viby Ringvej i Aarhus.

Anholdt på stedet

Her blev han anholdt på stedet efter at være blevet testet positiv for både narko og alkohol.

Indeholdt i fængselsstraffen er tre måneders reststraf fra en tidligere dom.

Hele tre personbiler er endvidere blevet konfiskeret hos den nu dømte mand, som har erkendt sig delvis skyldig. Han besluttede sig for at modtage dommen.

Anklagerfuldmægtig Jacob Gents er tilfreds med dommen.



- Den 34-årige har gentagne gange overtrådt færdselsloven under omstændigheder, hvor han blandt andet har kørt rundt med narko i blodet til fare for andre trafikanter. Jeg er tilfreds med, at retten nu har trukket en streg i sandet og idømt manden fængsel i et år for de mange færdselsforseelse, siger Jacob Gents.