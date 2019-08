Kokain for 13 millioner skyller i land på paradis-strand

Lokale ude på en smuk aftentur fik sig onsdag aften en overraskelse, da de gik i vandkanten på den smukke Bethells Beach på nordøen i New Zealand.

Som bølgerne skvulpede op på stranden, gjorde flere blå pakker med ukendte symboler på det samme.

De lokale undrede sig og kontaktede politiet, der hurtigt kunne konstatere, at noget var helt galt.

Det oplyser politiet i Waitematä ifølge avisen New Zealand Herald.

- Politiet har lokaliseret omkring 19 pakker, der er testet positive for at indeholde kokain. Politiet har i samarbejde med det newzealandske toldvæsen undersøgt stranden og de omkringliggende områder, udtaler politiinspektør Colin Parmenter.

Pakkerne med kokain vurderes ifølge politiet til at have en værdi af mere end tre millioner newzealandske dollar, svarende til cirka 13 millioner kroner.

Muligvis flere pakker

Ifølge politiet er det ikke usandsynligt, at flere pakker med kokain vil skylle op på land. Derfor vil politiet være ekstraordinært til stede i området de kommende dage, ligesom at der vil være en helikopter i luften.

- Vi opfordrer alle til at kontakte os med det samme, hvis de opdager noget, siger politiinspektøren.

Paradis-stranden Bethells Beach, hvor pakkerne blev fundet, er et yndet tilflugtssted for surfere. Foto: Politiet.

Fordi Bethells Beach er lokaliseret på New Zealands vestkyst cirka 35 kilometer fra landets største by, Auckland, formoder politiet, at pakkerne med kokain er blevet transporteret fra Australien via det Tasmanske Hav.

En strækning på cirka 2000 kilometer.

Det er langtfra første gang, at illegale stoffer er blevet fundet på øde strande i New Zealand.

I 2016 skyllede 500 kilo metamfetamin til en værdi af en halv milliard dollar op på 90 Mile Beach, skriver The Guardian.