Kokain-håndlanger myrdet

Jose Rodrigo Arechiga Gamboa kendt som El Chino Antrax er fundet myrdet.

Han er blevet sat i forbindelse med det det berygtede mexicanske Sinaloa-kartel.

I 2013 blev han anholdt i Holland, og siden blev han krævet udleveret til USA for omfattende narkosmugling.

Men ifølge Daily Mail blev han i sidste uge efterlyst. Han var blevet prøveløsladt, men da hans hjem blev tjekket i Californien i USA var han væk.

I den forbindelse blev der spekuleret i, at han skulle være stukket af til Mexico. Og det er netop her, at han er blevet fundet myrdet.

Det skriver en række medier herunder New York Post.

Han blev fundet myrdet sammen med sin søster og hendes mand i søsterens BMW lørdag i Sinaloa.

Alle blev fundet pakket ind i tæpper.

Daily Mail citerer mexicanske medier for, at han var en af to ledende figurer i gruppen Anthrax, der var lejemordere, og som hjalp Sinaloa-kartellet.

Sidste år blev Sinaloa-leder Joaquín 'El Chapo' Guzmán idømt fængsel på livstid.

