Kokain i sække: Fire tiltalt i stor smuglersag

Fire mænd er nu tiltalt i den spektakulære sag om indsmuglingen af kokain, der fandt sted i midten af februar ud for Langeland.

Her slog politiet til og anholdt tre mænd, som man vurderede netop havde landsat 100 kilo kokain, som man kort forinden havde samlet op ude i Langelandsbælt ud for Spodsbjerg.

Kort efter bordede politiet bistået af Søværnet og Lodsvæsnet det 178 meter lange fragtskib, Duncan Island ude i bæltet. Politiet mener, at det var fra dette skib, at de kilo kort forinden var blevet smidt over bord.

Hele skibets 24 mand store besætning blev anholdt. Men kun fire er nu tiltalt i sagen. De er alle østeurpæere.

De fire nægter sig skyldige, oplyser Henrik Dupont Jørgensen, forsvarer for en af de tiltalte.

Narkoskibet: Hemmeligt tip kom fra Sverige

Sække smidt over bord

De tiltalte inkluderer de tre, der blev anholdt på Langeland samt et besætningsmedlem.

I anklageskriftet beskrives det, hvordan indsmuglingen fandt sted om formiddagen 15. februar omkring klokken 10.

Forinden havde man planlagt indsmuglingen med foreløbigt ukendte medgerningsmænd.

Men den pågældende lørdag i februar udlægges det i anklageskriftet, hvordan det i sagen tiltalte besætningsmedlem kastede de 100 kilo kokain over bord, der var fordelt på fire sække.

Sæt lyd på Bandeland Bandeland er Ekstra Bladets nye podcastserie af samme navn. Første sæson går bag en af Danmarks mest berygtede bander, Loyal to Familia. Du kan gratis lytte til alle afsnit i serien her:











Der kommer et nyt på tirsdag. Læs mere på bandeland.dk.

Tip om indsmuglingen

Derefter opsamlede sagens tre øvrige ud i en lille båd og samlede de fire sække op. Bagefter sejlede mand ind til Langeland igen, hvor politiet stod klar til at tage imod dem.

Forud for sagen havde dansk politi nemlig modtaget et tip fra udlandet, om at indsmuglingen var under opsejling. En omfattende operation blev derfor sat i værk.

I anklageskriftet nævnes også en række effekter, man ønsker konfiskeret. Det drejer sig blandt andet om en Rib-båd med bådtrailer, drybags, flamingoplader, en spade, blå nylonsnor og en række mobiltelefoner, hvoraf en var krypteret, samt walkie talkies.