Kokain-taxier giver tysk politi hovedpine

Såkaldte kokain-taxier er blevet vældig populære i Berlin og udgør en kæmpe udfordring for politiet. Det skriver Berliner Zeitung.

- Det er svært at følge med, siger chefen for narkotika-afdelingen Ola Schremm og henviser til, at der ofte kun er et kvarter mellem bestilling og levering.

- Og materialet kommer aldrig ud i offentligheden. Det er en ekstrem udfordring for os.

Ifølge Welt am Sontag har der været 178 sager om kokain-taxier i den første halvdel af 2020. Til sammenligning var der hele sidste år 209 sager.

Sidste år begyndte politiet i Berlin at rette fokus mere intenst på narko-leveringstjenester, ligesom man er begyndt at opgøre denne type kriminalitet seperat.

Helt overordnet er der registreret en stigning på 65 procent narkoforbrydelser i første halvdel af 2020 sammenlignet med første halvdel af 2019.

- Berlin er selvfølgelig særlig sårbar. Vi har politikere her så vel som yuppiere og ledere på vej op, som bruger kokain, siger politichefen, der henviser til, at kokain både er et fest-drug, men også er noget, folk tager for at forbedre deres præstation.