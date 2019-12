Kokainkup gik galt: Dansker anholdt på krydstogtskib

Det er finsk politis opfattelse, at 21-årig dansker var del af et indtrængningshold, der forsøgte at få fingre i stor mængde opmagasineret narkotika

En 21-årig dansk mand er torsdag eftermiddag blevet varetægtsfængslet i Finland i en sag om et mislykket røveri mod ansatte på en kemisk fabrik i en forstad til Helsinki.

Det skriver det finske medie Iltalehti.

Manden mistænkes for at have spillet en rolle i en sag, hvor en gruppe mænd efter politiets opfattelse mandag forsøgte at trænge ind i en lagerhal på fabrikken. Formentlig for at få fingre i en stor mængde kokain, der blev opmagasineret på stedet.

Politiet har fundet en 'betydelig' mængde kokain opmagasineret i lokaler på fabrikken. Kokain, der på gadeplan repræsenterer en værdi på flere millioner euro.

Det er politiets opfattelse, at mændene først forsøgte at true en lastbilchauffør på fabrikken. Mændene ankom til fabrikken i en bil forsynet med danske nummerplader, og de var alle maskeret og muligvis bevæbnet . Men noget gik tilsyneladende galt under indtrængingsforsøget.

Fik ikke hvad de kom efter

Finsk politi har indtil videre ikke fortalt så meget om sagen, der har trukket overskrifter i finsk presse i løbet af de seneste dage. Sagen menes at trække tråde til udlandet, og indtil videre er der seks anholdte, er det kommet frem på et pressemøde i relation til dagens begivenheder i Helsingfors Tingrett.

Under pressemødet fortalte kriminalkommissær Lauri Hakkala, at det er politiets opfattelse, at de mistænkte ikke fik, hvad de kom efter.

- De mistænkte blev så forstyrrede, at de forlod stedet uden at tage noget med sig. Man kan ikke undgå at få den tanke, at det ikke gik helt efter planen for de mistænkte. Det undersøger vi også, sagde kriminalkommissæren ifølge Iltalehti.

Se også: Stort kokainfund i udlandet: Dansker blandt de anholdte

Det kom også frem, at det er en sag, som vil komme til at tage tid at efterforske.

- Der er en masse ting, der er sket uden for Finland. Efterforskningen vil komme til at tage tid, sagde Lauri Hakkala.

Flere anholdelser på vej

Den danske mand er den ene af to mænd, der blev fremstillet i Helsingfors Tingrett torsdag. Begge blev efter I alt er seks personer anholdt i sagen. De seks er fra Danmark, Sverige og Albanien. Politiet fortalte under pressemødet, at de forventer yderligere anholdelser fredag.

På adressen for røveriet ligger Algol Chemicals, der tilbyder 'dør-til-dør levering af kemiske råmaterialer til en bred vifte af industrier'.

Algol Chemicals administerende direktør siger til det finske medie Iltalehti, at der på adressen også er ansatte fra andre virksomheder, og at han ikke kan forestille sig, at de mistænkte var ude efter noget på Algol Chemicals lager.

Da de maskerede mænd trængte ind på området ved det kemiske lager, blev der slået alarm til politiet. Men da politiet dukkede op, var gerningsmændene forduftet. Politiet satte en større eftersøgning i gang, og de efterlyste to af de fem mistænkte med billeder fra et overvågningskamera.

Da politiet mandag anholdt fem mistænkte, skete det i en havn i Helsinki, hvor flere kahytter på et krydstogtskib forinden var blevet undersøgt. De mistænkte var på vej ud af landet med retning mod Sverige. Det oplyser finsk politi i pressemeddelelser og på Twitter.

Torsdag kom det frem, at en sjette mand er blevet anholdt et sted i Finland.