Kollega gennem 10 år: Madsen drømte om 'den perfekte forbrydelse'

Peter Madsens ubåds-kollega havde 'en grim fornemmelse' lige fra ubåden sank og afslører i et interview, at Madsen drømte om 'den perfekte forbrydelse'

Peter Madsen har tidligere forklaret, at han har drømt om at begå ’den perfekte forbrydelse’.

Det fortæller Peter Madsens forhenværende ubåds-kollega Steen Lorck i et Station 2-afsnit, der bliver sendt på TV2 torsdag aften.

Steen Lorck er orlogskaptajn og har tidligere sejlet med søværnets ubåde. Han har i knap 10 år været ubåds-kollega med Peter Madsen, der gav ham titlen ’fartøjschef’ på ubåden Nautilus.

- På et tidspunkt nævner han for mig, at han har drømt om at begå den perfekte forbrydelse. Jeg må indrømme, at jeg prøvede at lade som om, jeg ikke hørte, hvad han sagde. Fordi jeg vidste simpelthen ikke, hvordan jeg skulle håndtere sådan en udtalelse, lyder det fra Steen Lorck.

Han troede dog ikke, at forbrydelsen skulle være et drab, som Peter Madsen nu er tiltalt for.

- Jeg troede, at han tænkte på noget med at plyndre en bank eller begå et smykke-kup. Men jeg kunne ikke få mig selv til at tro, at det var noget, han mente alvorligt. Det er noget, vi kan drømme om uden at gøre noget ved, men her står han altså i hangaren og taler til mig og siger, at han overvejer, hvordan han kan begå den perfekte forbrydelse, fortæller Steen Lorck.

- Han kunne godt tænke sig, at udrykningskøretøjer og helikoptere jagtede ham. Det var sådan, han udtrykte det, uddyber han.

Efter at have sejlet med Peter Madsen i næsten 10 år som Nautilus’ fartøjschef er det en chokeret Steen Lorck, der udtaler sig. Han udtrykker selv, at han er chokeret over at have taget så meget fejl af en person, han troede, han kendte.

'En grim fornemmelse'

Peter Madsen og Steen Lorck skulle i fællesskab sejle til Bornholm i Nautilus fredag 11. august klokken 14, men kort tid før, at Peter Madsen sejler ud med Kim Wall torsdag aften, modtager Steen Lorck en sms, hvor der står, at deres tur er aflyst. Steen Lorck får ingen begrundelse for aflysningen.

Da fartøjschefen, der kender ubåden ud og ind, dagen efter hører Peter Madsens umiddelbare forklaring på ubådens pludselige og sidste dyk, var han langt fra overbevist.

- Jeg tænker med det samme, at det er løgn, at han har problemer med ballast-systemet. Hans forklaring om, at han begyndte at reparere på tanken, og at det så blev værre, den passer simpelthen ikke. Jeg tænker, at han har sunket ubåden med vilje.

- Allerede der begynder jeg at få en grim fornemmelse. Hvorfor sænker han ubåden – hans kæreste eje?, spørger Steen Lorck retorisk.

Peter Madsen har flere gange siden da ændret sin forklaring på, hvad der skete ombord på Nautilus.

Han har erkendt partering af Kim Walls lig, men nægter sig skyldig i drab.

I anklageskriftet er han tiltalt for ikke blot at have dræbt Kim Wall, men at have planlagt drabet, før Kim Wall steg ombord på ubåden.