Kollega om togulykke-offer: Hun var en ildsjæl

45-årige Linda Jørgensen var et af de otte dødsofre ved den tragiske togulykke på Storebælt.

Til Fyens.dk fortælles det, hvordan hendes død efterlader et stort tomrum.

Den 45-årige beskrives som både en kærlig mor og en stærk og omsorgsfuld kvinde, der gjorde meget for andre - det fortæller Helle Jacobsen, der kender den afdøde fra Amnesty International:

- Linda var på mange måder limen, der bandt dele af den lokale aktivisme sammen. Hun var kernepersonen i Amnesty, fortæller Helle Jaobsen.

Hun tilføjer, at man i organisationen derfor har holdt mindehøjtidelighed for Linda Jørgensen.

Over for Ekstra Bladet ønsker hun ikke at uddybe sagen yderligere.

Den fynske avis bringer samtidig et mindeord i forbindelse med hendes død.

Her beskrives det, at hun desuden var aktiv i en bred række af aktiviteter fra den lokale haveforening til fotoforeningen.

Hun var uddannet kemiingeniør og havde tidligere arbejdet på Odense Universitetshospital.

Senest arbejde hun med validering af vaccineproduktion til u-lande hos det tidligere Statens Serum Institut.

En anden af de dræbte var Kasper Brix Bærndt. Han var oprindeligt fra Nordjylland, men var bosiddende i Grønland, hvor han også arbejdede.

Otte personer - fem kvinder og tre mænd - mistede 2. januar livet, da et lyntog på vej fra Fyn mod Sjælland blev ramt af en løsreven vogn fra et modkørende godstog.

Efter ulykken er den specifikke form for godstogsvogn, der menes at være skyld i ulykken, blevet forbudt i Danmark.