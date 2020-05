14. april døde den 63-årige læge Tom Kristiansen, mens han var smittet med coronavirus.

Han er blandt de første læger i Danmark, der er død med virussen. Det skriver lægernes fagblad Ugeskriftet.

I et mindeord skriver kollegaer i Ugeskriftet, at Tom Kristiansen var ansat i lægecentret Friheden i Hvidovre. Han var desuden frem til sin død lægecentrets formand i mange år. Et arbejde han får stor ros for.

'Tom var en meget loyal og empatisk kollega, rummelig og lyttende, diplomatisk og ansvarlig, fagligt optaget og interesseret samt en god sparringspartner', lyder det fra hans kollegaer i mindeordet.

Den afdøde Tom Kristiansen blev uddannet læge ved Københavns Universitet. Han var ansat i lægecentret Friheden i 23 år.

Ekstra Bladet har tidligere skrevet om lægen, som der nu altså er kommet navn på.

