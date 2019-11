Kolleger om drabsmand: - Han var slidt ned

Kom nu væk, før det ender galt.

Sådan husker Niclas Christensen, at han flere gange sagde til den mand, der natten til fredag tog livet af to kvinder.

Først hans kæreste, 31-årige Line Messerschmidt, som han ifølge Facebook var forlovet med, og som han havde to små børn med. Og en time senere 35-årige Jeanette Rømer Hansen, der var hans ekskæreste og mor til hans barn. Begge kvinder blev slået ihjel med kniv.

39-årige Martin Degn, som i retten har erkendt dødsvold, blev ansat i et entreprenørfirma, der er ejet af Niclas Christensens far, i september sidste år.

Da Ekstra Bladet overbringer den 60-årige håndværksmester nyheden om Martin Degns gerninger, har han svært ved at begribe det.

Søster til Morten Messerschmidt myrdet

En forsagt mand

- Jeg husker en stille, forsagt mand, der havde en barnlig adfærd. En mand, der var bange for sin egen skygge. Jeg havde lidt ondt af ham, fortæller Kim Christensen.

Efter kort tid gik det op for ham, at Martin Degn på trods af sit svendebrev som tømrer ikke kunne varetage de opgaver, mesteren havde regnet med. Det var små opgaver eller simple beskeder, han ikke opfattede. Og han kunne ikke stave til en adresse, husker Kim Christensen.

I stedet blev han ansat som chauffør og brugt som såkaldt ’håndmand’. Men hans sygdomsfravær begyndte efter en periode med stabilt fremmøde at blive for højt.

- Jeg beholdt ham, selvom han manglede evnerne, men til sidst blev fraværet for meget, fortæller Kim Christensen, der har fem ansatte i dag.

Martin Degn blev opsagt 7. december.

Fængslet og sigtet i drabssag: Dræbte to kvinder med knivstik

Et råb om hjælp

Efter opsigelsen hørte de længe ikke fra ham. Men i april ringede telefonen. Martin Degn virkede nedtrykt. Han ville høre, om han måtte sove ude i en mandskabsvogn i noget tid.

Han tilbød at arbejde gratis med håbet om på et tidspunkt at få betaling. For hvis han ikke tjente penge, ville hans kæreste smide ham ud, husker Kim Christensen, der i stedet for at give ham arbejde rådede ham til at gå til kommunen.



- Tænk, hvis jeg havde hjulpet ham. Det er næsten ikke til at bære tanken om det, der er sket sidenhen, fastslår han.

Knækkede sammen

29-årige Niclas Christensen nåede at lære Martin Degn at kende, før han blev dobbelt drabsmand. Selvom han intet har haft med ham at gøre siden december, har han lyst til at nuancere billedet af den forhenværende kollega.

- Martin blev ringet op næsten hver eneste dag af sin kæreste. Jeg oplevede, at han begyndte at hulke bagefter. Han var simpelthen slidt ned til sokkeholderne og kunne ikke give igen, fortæller Niclas Christensen.

Martin havde fortalt, at der var opstået voldsom jalousi i forholdet, fordi han havde været i kontakt med sin ekskæreste, 35-årige Jeanette Rømer Hansen.

Niclas Christensen fik indtryk af, at Martin var en mand, der stod op om morgen for at være en god kæreste og far, men som ikke havde evnerne til at håndtere den krise, som parforholdet var endt i.

Ud fra de ophidsede samtaler, han overhørte på arbejdet, var Martin Degn under skarp kontrol, vurderer Niclas Christensen

Både far og søn er enige om, at det er utilgiveligt, hvad deres tidligere kollega har gjort. De er begge rystede over drabet og ville ønske, at de havde givet ham en chance mere, da han ringede og bad om hjælp.

Knivdræbte Jeanette arbejdede i Aldi: - Vi er dybt berørte