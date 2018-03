Kom helt tæt på ubåds-sagen: Sæt dig i Peter Madsens stol

Terroristen Omar el-Husseins venner, voldtægtsforbryderen Henrik Andersen og tv-clairvoyanten Graham Bishop har alle fået deres dom i Retssal 60 i Københavns Byret.

Og det bliver på samme stole og i samme omgivelser, at en af danmarkshistoriens mest spektakulære drabssager kommer til at udspille sig.

Torsdag bliver ubådsbyggeren Peter Madsen kørt fra Vestre Fængsel til Københavns Byret, hvor retssagen mod ham starter.

Swipe rundt på billedet, og se retssalen fra Peter Madsens stol, når han skal vidne

Den falske dør

Det bliver under glimtende lysekroner og unikke stuklofter, at Peter Madsen kommer til at sidde på anklagebænken.

I den bagerste ende af retslokalet, hvor dommeren skal sidde og vurdere sagen, er der to ens grå døre. Den venstre dør fører hen til en af de andre retssale, mens den til højre er falsk.

Den falske dør er i virkeligheden et garderobeskab, men er bygget, så retssalen ser symmetrisk ud.

Det er langtfra det eneste i retssalen, der snyder.

Vinduespartierne er kopieret i begge sider i salen. I den højre side er der bare ikke glas i rammerne. I stedet er hvælvingerne beklædt med kunst af en af Danmarks største billedhuggere.

To retsmøder kommer af praktiske årsager til at foregå i Retssal 41.

Her kan du se retslokalet fra Peter Madsens plads, når han sidder ved siden af sin forsvarsadvokat.

Ændrer indretning

Peter Madsen vil skiftevis sidde ved siden af sin forsvarsadvokat, Betina Hald Engmark, i venstre side af retslokalet og i vidneskranken. Specialanklager Jakob Buch-Jepsen vil have plads i højre side af salen.

Ubådsbyggeren har fravalgt en nævningesag, hvilket betyder, at det kun er to personer uden juridisk uddannelse, der sammen med dommer Anette Burkø skal vurdere, om han kan kendes skyldig.

Den beslutning har betydning for indretningen af retssalen. I stedet for, at vidneskranken, hvor Peter Madsen flere gange kommer til at sidde, er bagerst i lokalet, bliver den flyttet op til midten af rummet, så han er tættere på dommeren og længere væk fra tilhørerne.

På tilhørerpladserne er der reserveret sæder til både Kim Walls og Peter Madsens pårørende. Resten bliver besat af journalister.

Der kommer journalister fra 12 forskellige lande, og der er derfor oprettet et lytterum til de mange interesserede. Rummet befinder sig i kælderen i den gamle byret, og her kan pressen følge med på videolink fra Retssal 60.

Peter Madsen har tidligere erkendt, at Kim Wall døde om bord på ubåden, men at det var et uheld. Han erkender dog, at han har parteret hende og smidt ligdelene i havet.

Der forventes at falde dom i Retssal 60 25. april.