Kommer med opsigtsvækkende bøn: Frafald mord-anklager

Tidligere Minneapolis-betjent Derek Chauvin opfordrer til, at alle mordanklager mod ham frafalder.

Det fremgår ifølge CNN af retsdokumenter fra fredag, hvor Chauvins forsvarer argumenterede for, at der ikke er beviser nok til at løfte bevisbyrden for hverken mord eller uagtsomt manddrab på den 46-årige afroamerikaner George Floyd.

Samtidig opfordrede anklagerne til, at straffene for de involverede betjente skal skærpes yderligere, hvis de bliver fundet skyldige.

Døde kort efter anholdelse

Derek Chauvin blev anholdt i sidste måned, efter at han under en anholdelse pressede sit knæ mod George Floyds hals i mere end ni minutter.

George Floyd var ubevæbnet og i håndjern og blev kort efter anholdelsen erklæret død.

Anholdelsen blev optaget af vidner på stedet og gik verden rundt. Episoden har siden udløst demonstrationer mod racisme og politivold i både USA og en lang række andre lande, herunder Danmark.

De tre betjente Thomas Lane, Alexander Kueng og Tou Thao er anklaget for at have medvirket i drabet på George Floyd. Derek Chauvin er tiltalt for mord.

Alle fire betjente, der var involveret, er blevet fyret.

Nye optagelser

Næsten 11 uger efter George Floyds død frigav en amstdomstol i Minnesota 10. august for første gang politiets optagelser fra episoden.

Optagelserne er det første klare bevis på, hvor længe betjent Derek Chauvin sad på nakken af George Floyd.

Derek Chauvin fortalte først, at episoden, hvor han holdt George Floyd fastklemt, varede i otte minutter og 46 sekunder. Anklagerene ændrede efterfølgende varigheden til syv minutter og 46 sekunder.

Men optagelserne viser, at ingen af dem var korrekte. George Floyd lå fastklemt i ni minutter og 30 sekunder.

