Kommunal chef sendte dyre biler på værksted for skatteydernes penge

En 61-årig kommunal chef ved Sønderborg Kommune sendte sine luksusbiler og sin datters bil til reparation på et værksted og bad dem sende regningen til kommunen, som han så selv underskrev. Mandag blev han dømt for mandatsvig og stillingsmisbrug

Mandag blev en 61-årig mand dømt for mandatsvig og stillingsmisbrug ved Retten i Sønderborg. Han havde sendt sine egne og sin datters bil til reparation på et værksted, hvorefter han havde bedt dem om at sende fakturaerne til kommunen.

Han havde desuden bedt dem om at ændre registreringsnummererne, så en BMW, en Mercedes-sportsvogn, en ældre rallybil og datterens Volkswagen pludselig fremgik som en Fiat eller en varevogn fra kommunen.

Det skriver Jydskevestkysten.

Skrev selv under

Manden fik lavet reparationerne hos Mercedes-værkstedet Bent Pedersen A/S i byen Glansager nær Sønderborg og fik efterfølgende regningen sendt til Sønderborg Kommune.

Her sad han selv som budgetansvarlig, så han selv kunne godkende fakturaerne, som blev betalt for skatteydernes penge.

Han blev ved retten dømt for at have betalt regninger for næsten 82.000 kroner med skattekroner mellem 2015 og 2018.

Syd- og Sønderjyllands Politi havde dog efterforsket helt tilbage til 2011, da han blev ansat hos kommunen, men det måtte de fjerne fra anklageskriftet, da de ikke havde tilstrækkelige beviser for misbrugen før 2015.

Beløbet var ellers noget større, fortæller JydskeVestkysten.

Søvnløs

Manden nægtede sig skyldig i retten, men han ankede ikke dommen på fire måneders betinget fængsel med en prøvetid på to år og 100 timers samfundstjeneste.

Han skal desuden betale værkstedet Bent Pedersen A/S de 82.000 kroner, som de siden har betalt kommunen tilbage.

- Jeg har ligget søvnløs over det her. Min verden brød fuldstændig sammen. Jeg kan stadig ikke forstå, hvordan det er gået til, fortalte manden i retten.

Tip førte til opklaring

Ifølge en chef fra værkstedet var det et tip fra en værkfører, som førte til opklaring af sagen. De havde igangsat en intern undersøgelse, hvorefter de kontaktede kommunen.

Flere vidneforklaringer i retten fra blandt andet tidligere værkførere ledte til dommen. De fortalte, at det var normal kutyme, når manden mødte op, at hans regninger blev sendt til kommunen.

- Han kom jo med mange biler. Det var en stor kunde, så når man ved, der er pres på, så gør man det. Det er jo ikke mit bord, om han har en aftale med sin arbejdsgiver, sagde en af værkførerne ifølge Jydskevestkysten.

Ingen fra værkstedet Bent Pedersen A/S har været sigtet i sagen.