Kommune fastholdt p-bøde ulovligt

Der er godt nyt til bilister, der er kommet til at taste forkert, når de registrerer bilens nummerplade ved en parkeringsautomat.

Østre Landsret har nemlig i en dom mandag slået fast, at det ikke var lovligt for Københavns Kommune at fastholde en p-bøde til en bilist.

Bilisten havde ellers betalt for at parkere sin bil, men havde tastet ét ciffer i bilens nummerplade forkert, da han registrerede sin parkering ved kommunens p-automat.

Selv om bilisten over for kommunen kunne dokumentere, at han havde betalt for at parkere i det tidsrum, hvor han fik p-bøden, og at hans bils registreringsnummer på nær ét ciffer var identisk med den registrerede, ville kommunen ikke annullere bøden.

Men det var ulovligt, konkluderer landsretten.

Dommen glæder FDM, bilejernes interesseorganisation, der førte sagen ved landsretten.

- Vi er rigtig tilfredse med dommen. Når man ikke har forsøgt at snyde kommunen, men blot har tastet forkert, så er det ikke rimeligt, at man skal betale flere hundrede kroner i form af en p-afgift.

- Derfor er vi selvfølgelig glade for, at det synspunkt deles af landsretten, siger Casper Schad, advokat ved FDM.

FDM har ifølge advokaten modtaget langt over 100 henvendelser fra bilister, der har været frustrerede over at have fået en p-bøde på grund af en fejlindtastning.

Til dem, der tidligere har fået en bøde på grund af en fejlindtastning, er der også godt nyt, fortæller Casper Schad.

- Vi mener bestemt, at når Østre Landsret siger, at det har været en ulovlig p-afgift, så må myndigheden tage lignende eller identiske sager op til genbehandling.

- Her kan efter vores opfattelse kun forældelsesfristen gælde, og den er tre år. Men det kræver selvfølgelig, at man kan dokumentere, at man havde betalt for at parkere, og at det er tydeligt, at man forsøgte at indtaste bilens rette nummerplade, siger han.

Selv om Østre Landsrets dom vedrører en sag, hvor kun ét af nummerpladens cifre var forkerte, bør det også gælde flere fejl, mener advokaten.

- Det er ikke vores opfattelse, at en afgift er berettiget, hvis man for eksempel har tastet to eller tre cifre forkert. Der tror vi også, at retten vil komme frem til, at det var den nummerplade, man mente.

- Men det er klart, at man er nødt til at kunne godtgøre, at man forsøgte at indtaste bilens rette nummerplade, siger han.

FDM afventer dom i en lignende sag i Vestre Landsret. Her tastede en bilist et ciffer for meget, da hun registrerede sin nummerplade. Også her er modparten Københavns Kommune.