Konen ville skilles: Satte ild til familiens hjem

Han og konen havde problemer derhjemme. Hun ville skilles. Og han havde lukket sig inde på et værelse, fordi han havde brug for at være i fred. I stedet endte en 35-årig familiefar lørdag med at sætte ild på familiens hjem i Brønshøj.

Det kom frem, da manden søndag blev fremstillet i Københavns Dommervagt på Frederiksberg, sigtet for brandstiftelse. Her sad han iført blå joggingbukser og grøn bluse - begge dele stemplet 'Københavns Fængsler' - og med bare fødder i sorte sutsko.

Bag ham - på tilhører-pladserne - sad hans hustru.

Den 35-årige ville i retten ikke fortælle om parrets problemer, men han erkendte, at han havde sat ild til lejligheden, efter at hans kone og tre børn havde forladt den.

- Jeg sad inde på værelset og havde brug for at være i fred. Min familie blev ved med at banke på, og til sidst sagde jeg: 'hvis I ikke går nu, brænder jeg lejligheden af', fortalte den 35-årige mand, der er beskyttet af navneforbud.

Delvis udbrændt

Familien gik fra lejligheden, men ringede til politiet. Da den 35-årige hørte sirener og så politi og brandvæsen ankomme, blev han vred.

- Jeg tænkte: 'Hvorfor gør de det her. Nu er det nok'. Og så hentede jeg noget bioethanol, hældte det ud over soveværelse og i stuen og tændte ild.

Brandvæsenet fik adgang til lejligheden stort set med det samme, mens betjente hev den 35-årige ud af et vindue fra stuelejligheden. Familiens hjem er delvist udbrændt og pt. ubeboelig, men ilden nåede ikke at få fat i resten af ejendommen.

- Havde du tænkt over, at branden kunne sprede sig? ville anklageren vide

- Jeg vidste, der var nogen til at slukke den - ellers havde jeg aldrig sat ild til lejligheden. Så sindssyg er jeg ikke, svarede den sigtede.

Løsladt men stadig sigtet

Anklagemyndigheden har sigtet den 35-årige efter paragraf 181 for at udsætte de øvrige beboere i ejendommen for livsfare, og anklageren anmodede om varetægtsfængsling, blandt andet af hensyn til retshåndhævelsen.

Forsvareren argumenterede modsat for løsladelse. Hun sagde blandt andet, at den sigtede ikke tidligere er straffet, og at han handlede i et øjebliks frustration. Derudover påpegede hun, at politi og brandvæsen fravalgte at evakuere ejendommen, allerede inden der blev sat ild til lejligheden, fordi man vurderede, at man hurtigt ville kunne få branden under kontrol.

Dommeren valgte i sidste ende at følge forsvareren og løslod den 35-årige, som dog kan forvente et retsligt efterspil.