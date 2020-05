Kontrollør spyttet på: Nu er hun død

Den 47-årige britiske kontrollør Belly Mujinga er død med coronavirus, efter hun blev spyttet på under sin vagt. Sagen bliver nu efterforsket

En frustreret borger, der sagde, at han havde covid-19, spyttede og hostede i retning af den 47-årige kontrollør Belly Mujinga og hendes kollega, mens de var på arbejde i det sydlige London. Få dage efter var de syge.

Mujinga, der i forvejen havde underliggende vejrtrækningsproblemer, blev sendt på hospitalet og sat i respirator. Hun døde 5. april.

Det skriver The Guardian.

'Vi er chokerede over Bellys død. Hun er én af alt for mange frontlinje-arbejdere, der har mistet deres liv til coronavirus,' skriver Manuel Cortes, der er generalsekretær i Mujingas fagforening, TSSA, i en anmeldelse af hændelsen til myndighederne.

Den britiske sundhedsminister, Matt Hancock, har for nylig meldt, at staten vil betale 60.000 pund til efterladte af sundhedspersonale, der dør i forbindelse med coronapandemien. Fagforeningen ønsker blandt andet at denne kompensation udvides til alle frontlinje-arbejdere.

'I stedet for at tale om at åbne samfundet, må regeringen først sikre de rette forbehold og sikkerhed, så flere liv ikke mistes,' afslutter Manuel Cortes.

Britisk politi efterforsker nu dødsfaldet.