Korrespondent: Sådan kom efterretningstjeneste på sporet af terrormistænkte

Det er med baggrund i Syrien-krigere, at den israelske efterretningstjeneste Mossad har hjulpet de danske myndigheder.

Den fortæller den israelske krigskorrespondent og journalist på tv-stationen Keshet 12 Nir Dvori til Ekstra Bladet.

Lørdag kunne han afsløre, at den israelske efterretningstjeneste har hjulpet Danmark i forbindelse med den aktion, der førte til en lang række aktioner i hele landet. De anholdte er mistænkt for at ville lave en terroraktion i Danmark.

20 anholdte og 20 adresser ransaget

Over for Ekstra Bladet fortæller han, at det er relativt kort tid siden, at Mossad kom på sporet af sagen:

Risiko for julemarkeder

- For et par uger siden fortalte Mossad, at de havde oplysninger, der kunne interessere den danske efterretningstjeneste.

Løsladt i terrorsag kræves fængslet igen for at lyve om navn

- Oplysninger er omkring en lille gruppe mennesker, der var kommet tilbage fra krigen i Syrien. Denne flok har bekendte eller familie, der bor i Danmark, og de var i gang med at planlægge terrorhandlinger i Danmark. Disse oplysninger gav Mossad til den danske efterretningstjeneste. Oplysningerne inkluderer oplysninger om folk fra Syrien, der har danske identitetspapirer. Det inkluderer oplysninger om islamister fra Pakistan.

- Efterfølgende begyndte den danske efterretningstjeneste at efterforske sagen, spore dem og indsamle oplysninger om dem. I den forbindelse finder de danske myndigheder ud af, at personerne har tilknytning til dette netværk, som de havde fået oplysninger om fra Israel, og de satte derfor ind mod dem for få dage siden.

Sigtet i terrorsagen: Arbejdspladsen producerer militær-udstyr

Han vurderer videre, at der er en risiko for, at gruppen ville angribe julemarkeder i Danmark:

- Det ligner det. Jeg ved, at juletiden i Europa er meget sårbar, og der har været flere angreb på julemarkeder i Europa gennem de seneste år.

- Ifølge mine oplysninger planlagde de en terrorhandling, som skulle være foregået i den nærmeste fremtid, siger han.

Onsdag slog politiet til over hele Danmark, hvor 20 personer blev anholdt, ligesom der blev foretaget 22 ransagninger. Efterfølgende blev endnu en person anholdt.

Tre løslades i en sag om våben til terror

Hverken Politiet eller PET har ønsket at kommentere på oplysningerne omkring Mossads involvering. Men ifølge Nir Dvori er det ikke nyt, at de to efterretningstjeneste arbejder sammen:

- Gennem flere år har der været et rigtig godt forhold mellem Mossad og den danske efterretningstjeneste. Israel samler oplysninger omkring terroraktivister, der opererer i området i og omkring Syrien.

- Nogle af personerne har været i Syrien?

- Ja, det er derfor, at Israel fandt oplysningerne. Og da de fandt ud af, at de havde tilknytning til Europa, blev den danske efterretningstjeneste alarmeret.

- Har Mossad bekræftet oplysningerne?

- Nej, det er ikke bekræftet officielt. Det er kun på grund mine kilder i organisationen, at det er kommet frem, siger han.