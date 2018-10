Kort før politianmeldelse: Britta solgte dyr luksusbil

Ved du noget? Tip os på 1224@eb.dk eller sms/mms på 1224 (alm. takst)

Se hvordan: Brittas pengespor trækker gennem flere lande

Skeletterne vælter ud af skabet hos den tidligere medarbejder i Socialstyrelsen Anna Britta Troelsgaard Nielsen, der er mistænkt og internationalt eftersøgt for omfattende millionsvindel.

Ekstra Bladet har tidligere kunne afsløre, hvordan den svindelsigtede kvinde har kastet om sig med penge hele vejen gennem Europa til Afrika.

Nu viser det sig, at den 64-årige blot to dage før sin forsvinden omregistrerede og solgte en sort, firehjulstrukket Range Rover årgang 2013 til en værdi på en halv million kroner.

Det skriver TV2.

Kuratorerne på overarbejde

Der foregår nemlig ikke kun en menneskejagt på Anna Britta Troelsgaard, der siden slutningen af september har været som sunket i jorden. De 111 millioner kroner, som hun er mistænkt for at have overført til sin egen Danske Bank-konto, arbejder de danske myndigheder også på højtryk for at lokalisere.

Indtil videre har kuratorerne opgjort værdier på samlet 2,1 millioner kroner i Anna Britta Troelsgaard Nielsens konkursbo, viser en foreløbig opgørelse fra et retsdokument af 11. oktober.

Men allerede i et tidligere retsdokument, som TV2 har fået fingrene i fra Sø- og Handelsretten af 2. oktober, lyder det, at den forsvundne Anna Britta Troelsgaard Nielsen formentlig ville forsøge at sælge sine aktive, efter hun blev bortvist fra arbejdspladsen i Socialstyrelsen 26. september.

… Der er væsentlig risiko for, at der er forstukket aktiver, efter at Anna Britta Troelsgaard Nielsen blev bekendt med, at Socialstyrelsen havde grundlag for at rejse et tilbagesøgningskrav, og at der dermed er risiko for, at yderligere aktiver vil blive forstukket, såfremt Anna Britta Troelsgaard Nielsen ikke fratages rådigheden over sine aktiver, lyder det blandt andet.

Ekstra Bladet er lige nu i Sydafrika, hvor man leder efter spor, der kan afdække, hvor Britta Nielsen befinder sig. Foto: Tariq Mikkel Khan

På den opgjorte liste fra kuratorerne er den eftersøgte kvindes safariresort, de smykker og juveler, hun har købt i Afrika og hendes dyre konkurrenceheste ikke med.

De beslaglagte værdier tæller foruden hendes hjem i Hvidovre, bankkonto og pensionsopsparing også en ødegård i Sverige. Og derfor er der forsat langt op til det svimlende trecifrede millionbeløb, hun er eftersøgt for at have svindlet for.

Men det er ikke unormalt, at svindelsigtede forsøger at undgå netop beslaglæggelse ved at sælge sine værdier. Det kan alligevel godt lade sig gøre, fortæller advokat hos Bech-Bruun og formand for Danske Insolvensadvokater, Carsten Ceutz:

- Hvis den konkursramte har givet et væsentligt aktiv, eksempelvis en bil, væk, eller solgt den til en meget lav pris til en bekendt, så kan jeg som kurator forsøge at overbevise retten om, at modtageren burde have sagt sig selv, at det ikke hænger sammen.

- Lykkes dette, vil aktivet gå tilbage til konkursboet, hvorefter kuratoren kan omsætte det til penge, der kan tilbagebetales til kreditorerne, giver han som eksempel til TV2.

Ekstra Bladet er i Sydafrika, hvor historien om den svindelsigtet dansker vækker opsigt. I byen Phalaborwa, hvor hendes safaripark ligger, er man forfærdede over nyheden om, at Anna Britta Troelsgaard Nielsen er hovedmistænkt i den enorme svindelsag i Danmark.

- Hernede gik historien på, at hun havde fået sin formue, efter hendes mand døde. Ifølge historien døde han på operationsbordet og familien sagsøgte efterfølgende hospitalet og fik derved sin formue, siger en nabo, der ikke ønsker sit navn frem.

En anden kvindelig beboer i området fortæller, at nyheden kom som et chok.

- Jeg har mødt hende flere gange. Hende og sønnen har haft huset hernede siden 2006 eller 2007. Der har aldrig været noget.

Ekstra Bladet følger sagen om Anna Britta Troelsgaard Nielsen intensivt.

Fakta: Den store svindelsag Over en årrække - fra 2002 til 2018 - lykkedes det tilsyneladende en central medarbejder i Socialstyrelsen, Britta Nielsen, at flytte ikke mindre end 111 millioner kroner fra styrelsens kasser til sine egne lommer. Den 64-årig kvinde er internationalt efterlyst. Sagen blev offentlig kendt tirsdag, og efterfølgende er der kommet en række oplysninger frem og sagen: * Britta Nielsen har vært ansat i Socialstyrelsen siden 1977. Frem til 26. september 2018 fungerede hun som afdelingsleder. * Hun har modtaget dronningens fortjenstmedalje i sølv for sit mangeårige arbejde i styrelsen. * Hun har en villa i Hvidovre ved København. * Politianmeldt 25. september 2018 - mistænkt for groft underslæb. * En intern undersøgelse peger foreløbig på, at kvinden har svindlet for 111 millioner kroner, som hun har overført fra Socialstyrelsen til egne konti. Ekstra Bladet har afsløret, at Britta Nielsen har brugt en konto i Dansk Bank til svindlen. * Svindlen skulle være foregået fra 2002 til 2018, og de stjålne penge skulle være fordelt over 274 udbetalinger. * Britta Nielsen var såkaldt superbruger af Socialstyrelsens it-systemer. * I styrelsen har hun blandt andet været ansvarlig for satspuljen, der er penge øremærket særligt udsatte grupper i samfundet. * Ekstra Bladet har afsløret, at svindlen foregik ved, at Britta Nielsen udnyttede sin adgang som superbruger til Socialstyrelsens tilskudsadministrations it-systemer til at indsætte sine egne kontonumre i forbindelse med anvisning af tilskudsmidler. * Hun er på fri fod i udlandet og er derfor efterlyst internationalt. * Britta Nielsen er blevet varetægtsfængslet in absentia - altså uden at være til stede - efter et retsmøde for dobbeltlukkede døre. Desuden er to kvinder og en mand sigtet i sagen. * Britta Nielsens advokat, Nima Nabipour, fortæller til Ritzau, at han er i kontakt med Britta Nielsen. Men han vil ikke røbe, hvordan hun forholder sig til sagen. * Hun vil dog betale pengene tilbage, såfremt hun modtager en opkrævning, oplyser advokaten ifølge et dombogsudskrift fra Sø-og Handelsretten fra den 4. oktober, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i. * Til Britta Nielsens adresse har der været knyttet et stutteri og en genbrugsforretning. Virksomhederne blev stiftet i 2006 og ophørte i 2016. * Sø -og Handelsrettens skifteret har 4. oktober 2018 taget Britta Nielsen under konkursbehandling, da hun er blevet erklæret personlig konkurs. * Herefter har en kurator beslaglagt en ejendom i Danmark, en ødegård i Sverige og ’et lille’ indestående i et dansk pengeinstitut. * Britta Nielsens datter ejer to virksomheder i henholdsvis Holland og Tyskland. Virksomhederne har at gøre med køb og salg af heste. * Ekstra Bladet har afsløret, at Britta Nielsen har investeret millioner af kroner i safariejendomme og jordbesiddelse i Sydafrika med sin søn. * Ekstra Bladet har erfaret fra centrale kilder, at Britta Nielsen forklarede til sine omgivelser, at hendes afdøde mand kom fra en velhavende pakistansk familie – og at hun spenderede de arvede penge. * TV2 har beskrevet, at et firma, som Britta Nielsens datter har oprettet i Holland, kort efter kort stiftelsen i 2012 fik tilført to millioner euro svarende til 15 millioner danske kroner. Vis mere Luk

