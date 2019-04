Kort inden tragedie: Børnene skulle videreføre stort projekt

I et åbent brev om sine visioner for det skotske højland fortalte Anders Holch Povlsen blot få dage inden terrorangrebet på Sri Lanka om, hvordan hans børn skal videreføre det skotske projekt. Nu har han og hans kone, Anne, på den mest ubarmhjertige måde mistet tre af deres fire børn

Blot få dage inden den ufattelige tragedie i Sri Lanka, hvor den danske rigmand Anders Holch Povlsen og hans kone, Anne Storm Pedersen, i går mistede tre af deres fire børn i en af terrorangrebets eksplosioner, fortalte milliardæren om, hvordan det var planen, at parrets børn skulle videreføre deres vision for det skotske højland.

Det skete i et åbent brev på parrets hjemmeside wildland.scot.

Wildland er navnet på parrets skotske erhvervs- og bevaringseventyr, hvor de over årene har opkøbt så mange ejendomme, at de i dag kan kalde sig Storbritanniens største jordbesiddere.

Vil bære frugt for vores børn

I brevet fortæller Anders Holch Povlsen, hvordan planerne for deres skotske jorde er så vidtrækkende, at det endelige resultat ikke vil kunne opleves i deres egen levetid, men at parrets fire børn skal føre visionerne videre.

'Det er et projekt, som vi ved ikke kan blive realiseret i vores livstid, og som vil bære frugt ikke kun for vores egne børn, men også for de generationer af besøgende, der ligesom os har en dyb kærlighed til det skotske højland,' skriver den danske tøjmand, der ejer Bestseller-koncernen.

'Fra vores hjem på Glenfeshie har både Anne og jeg, vores børn og også vores forældre i lang tid nydt en dyb forbindelse med dette storslåede landskab,' står der også i brevet.

Brevet er ikke dateret, men det skotske medie The Herald citerer indholdet 18. april - altså blot tre dage inden terrorangrebet i Sri Lanka.

Danmarks rigeste mands børn dræbt i bombemassakre

Skader jagtmuligheder

Ikke alle er lige vilde med den danske rigmands planer for det skotske højland, som han vil føre tilbage til sin oprindelige version, inden landskabet blevet omformet af mennesker.

'Vi ønsker at genskabe vores del af højlandet til dets tidligere storslåede naturlige tilstand og reparere den skade, som mennesket har påført det,' skriver Anders Holch Povlsen.

Kritikere mener, at det skader jagtmulighederne i området, og at det danske ægtepars projekt indtil videre ikke har skabt synderligt mange jobmuligheder i de lokale samfund.

Brevet fra Danmarks rigeste mand kommer da også, samtidig med at en regeringsbestilt undersøgelse har skabt debat i Skotland. Undersøgelsen viser, at ejerskabet af skotsk jord er centreret på meget få hænder - blandt andet Anders Holch Povlsens. Han ejer ene mand omkring én procent af det skotske areal.

Omvendt har danskeren også sine støtter, der deler hans vision om at genskabe det originale skotske højland. Han har da også for nylig udlånt et sekscifret beløb i pund rentefrit til Assynt Foundation, der ejer to store ejendomme i højlandet, da flere banker havde afvist at udlåne penge til organisationen. Assynt Foundation driver ligesom Anders Holch Povlsen sine ejendomme med en bevaringsvision.

Ingen yderligere kommentarer

Anders Holch Povlsen mistede søndag tre af sine fire børn, da flere eksplosioner ramte Sri Lanka. Over for Ekstra Bladet bekræfter Bestseller-koncernens communications manager, Jesper Stubkier, det tragiske tab.

'Det kan vi desværre bekræfte. Vi beder jer respektere privatlivets fred, og vi har derfor ingen yderligere kommentarer,' skriver han i en mail.

Alt i alt har 290 mistet livet i angrebene påskedag på Sri Lanka, mens flere end 500 blev kvæstet i eksplosionerne.

Rigmand fra Brande: Nu er han Storbritanniens største private jordejer