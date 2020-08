Kostskole-pige gemte 31 poser kokain under sengen

En 17-årig pige bortvist og dømt for at gemme 31 poser kokain under sin seng på Bogø Kostskole

Da Bogø Kostskole hjemsendte alle elever hjem på grund af coronaudbruddet, lod en 17 årig pige 31 poser med knap 20 gram kokain ligge på sit værelse, så hendes mor og søster ikke skulle finde dem hjemme, skriver Sjællands Nyheder.

Hun havde ikke regnet med, at nogen ville finde poserne, før hun kom tilbage på skolen.

Men da hun den 27. marts vendte tilbage til skolen, bad hun en lærer hjælp med finde hendes computer frem på værelset. Nu opdagede læreren kokainen.

Eleven blev bortvist fra skolen og kokainen overdraget til politiet.

Anklagemyndigheden gik efter en advarsel om udvisning, for eleven er godt nok født i Danmark, men er ikke dansk statsborger.

Hun tilstod og slap for en sådan en advarsel, men endte med at få en fængselsdom på tre måneder, som blev gjort betinget. Hvis hun ikke begår noget strafbart inden for et år, slipper hun for at afsone.

Inden for et halvt år skal hun udføre 80 timers ulønnet samfundstjeneste, og i den periode vil hun være under tilsyn af Kriminalforsorgen.

Hun forklarede, at hun opbevarede stofferne for en veninde, som senere ville kunne fortælle hende, hvor hun skulle aflevere dem.

Pigerne havde aftalt, at hun ville få 50 procent af købsprisen for sit arbejde svarende til 200 kr. pr. solgt pose, skriver Sjællandske.