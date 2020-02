Kræft-svindler skyldig: Får millionbeløb konfiskeret

Formanden for Foreningen for Danske Kræftramte Børn er i dag i Retten i #Odense fundet skyldig i groft bedrageri ved at have fået donationer fra en række firmaer, selvom pengene kun i begrænset omfang gik til børnene. Sanktion: 1,5 års fængsel og konfiskation af 2,2 mio #anklager