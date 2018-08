Krænker i svømmehal: Nøgen mand 'leger' sex med syvårig pige

Politiet efterlyser ung mand, der viste lille pige sin erigerede penis og gjorde samleje-bevægelser, mens hendes far var uopmærksom et øjeblik

Pludselig var hygge afløst af forfærdelse, da en syvårig pige og hendes far torsdag 9. august var en tur i svømmehallen i Viborg.

I herrernes omklædningsrum udsatte en splitternøgen, seksuelt ophidset mand den lille pige for grove blufærdighedskrænkelser, og det har nu kastet en politianmeldelse af sig, en efterlysning af den ukendte krænker og en grundig efterforskning.

Det bekræfter Henrik Hansen, politiassistent i lokalpolitiet i Viborg.

- Det kan jo ligge i mandens dna. Han kan have krænket børn tidligere og han kan gøre det igen. Heldigvis reagerede pigen ikke. Jeg vil næsten tro, at det i højere grad krænkede hendes fars blufærdighed, siger Henrik Hansen.

Mor anmeldte krænkeren

Det ærgrer Henrik Hansen, at familien var flere dage om at henvende sig.

- Vi kunne måske have pågrebet manden, hvis de havde kontaktet os med det samme. Men det var desværre først, efter de i de efterfølgende dage fik talt det igennem, at moren kontaktede os, fortæller Henrik Hansen.

Politiassistenten forklarer, at krænkelsen skete klokken 19. Der var tale om en ganske kortvarig hændelse, og den udspillede sig, mens den syvårige piges far var uopmærksom et lille øjeblik.

- Det er jo ikke i sig selv mærkeligt at være nøgen i et omklædningsrum. Men der var ingen tvivl om mandens ærinde. Faren har forklaret os, at manden stillede sig foran pigen med erigeret penis. Han udførte derefter samleje-bevægelser med hofterne, siger Henrik Hansen.

Stak af efter konfrontation

Faren konfronterede straks manden, da han opdagede, hvad han havde gang i. Den fremmede svarede noget uforståeligt på gebrokkent engelsk og trak sig tilbage.

Lidt efter vendte faren tilbage med en livredder, men da var den fremmede mand væk.

Sammen med andre efterforskere vil politiets efterforskere nu se svømmehallens overvågningsbilleder fra indgangs-området igennem, og i morgen bliver pigens far kaldt ind til en mere grundig vidne-afhøring.

- Der er ikke tale om en drabssag. Det er vigtigt at holde fast i. Men vi hører gerne fra folk, som kan bidrage med oplysninger i sagen, siger Henrik Hansen.

Spinkel og 1,75 centimeter høj

Politiet har et godt signalement af den nøgne mand.

Han beskrives som cirka 25 år gammel, 1,75 meter høj, spinkel af bygning og mellemøstlig af udseende.

I grove sager kan blufærdighedskrænkelser udløse fængselsstraf. Krænkere slipper dog typisk med bødestraf, hvis der er tale om et enkeltstående tilfælde.

