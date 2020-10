Kræver 147 millioner kroner fra SAS

En årelang strid om pension mellem flyselskabet SAS og et par hundrede tidligere ansatte går tirsdag ind i en ny fase.

Her indledes ankesagen i Østre Landsret.

265 pensionerede kabinefolk har i et gruppesøgsmål sagsøgt deres tidligere arbejdsgiver for 147 millioner kroner.

Pensionstillæg

Striden handler om, hvorvidt SAS skylder de ansatte penge for et pensionstillæg, der blev sat ned i 2009. Ifølge medarbejderne var det uberettiget at skære i tillægget.

Tvisten går flere år tilbage. Gruppen af tidligere kabinefolk stævnede SAS i 2012. De er organiseret i foreningen Fonden Live.

De pensionerede stewarder og stewardesser tabte sagen i byretten i december 2016, hvor Fonden Live blev dømt til at betale sagens omkostninger på omkring 2,7 millioner kroner.

Herefter ankede de afgørelsen.

Østre Landsret skulle have taget hul på ankesagen allerede i marts, men i sidste øjeblik blev den udsat.

Det er blandt andet stewardesser, som er med i søgsmålet. Foto: Fin Frandsen/Ritzau Scanpix

Udsættelsen skyldtes ikke coronaudbruddet - hvad man måske ellers kunne tro - men forhold, der vedrører selve sagen.

Hvis ankesagen i landsretten får et andet udfald end i første instans og ender med en sejr til de tidligere medarbejdere, vil kravet på 147 millioner kroner komme på et ubelejligt tidspunkt for SAS.

For udbruddet af coronavirus og de afledte rejserestriktioner og kollapsede passagertal har tvunget flyselskabet i knæ.

Så sent som fredag i sidste uge faldt en milliardstor redningsplan på plads. Planen skal sikre SAS' videre overlevelse og løber op i 8,6 milliarder kroner.

Både den svenske og danske stat, der er medejere af SAS, har bidraget til planen med milliardbeløb.

Skåret massivt

Flyselskabet har ud over redningsplanen skåret massivt i udgifterne, da 5000 ud af 11.000 fuldtidsstillinger i år er blevet nedlagt.

I landsretten vil SAS' tidligere stewarder og stewardesser være repræsenteret af advokat Peter Hedegaard Madsen. For flyselskabet møder advokat Christian K. Clasen.

Striden om de nedsatte pensionstillæg ventes afgjort senere på året.

