Kræver dødsstraf for synagoge-massakre

Den amerikanske anklager kræver højreekstremist idømt dødsstraf for masseskyderi i synagoge

En amerikansk højreekstremist risikerer dødsstraf, hvis han dømmes for drab på 11 personer i en synagoge i Pittsburgh, USA.

Det står klart, efter at statsadvokat Scott Brady har bekendtgjort, at han vil kræve 46-årige Robert Bowers dømt til døden i forbindelse med sidste års massakre.

Bowers er blandt andet sigtet for 11 drab og for hadforbrydelser, skriver Associated Press.

- Bowers gik målrettet efter folk for at maksimere ødelæggelserne, øge skaderne og skabe frygt i det lokale, nationale og international jødiske samfund, lyder det fra statsadvokaten.

Bowers har erklæret sig ikke-skyldig.

Ifølge anklageskriftet gik Bowers til angreb på Tree of Life-synagogen i Pittsburgh med en halvautomatisk A5 15-riffel og tre Glock-pistoler.

Skyderiet inde i bygningen stod på i cirka 20 minutter.

De dræbte blev fundet tre forskellige steder inde i synagogen. De fleste af de dræbte var ældre mennesker.

Desuden blev syv personer såret, herunder fem betjente.

Angrebet mod Tree of Life-synagogen i Pittsburgh menes at være det værste antisemitiske angreb i USA nogensinde.