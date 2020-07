Kræver dom til forvaring i læge-drabet: 55-årig tiltalt er farlig

En 55-årig tidligere flymekaniker, pilot og ingeniør er så farlig for samfundet, at anklagemyndigheden ved Nordsjællands politi forlanger ham idømt forvaring på ubestemt tid, når han senere på året stilles for Retten i Helsingør tiltalt for det brutale drab på den 58-årige læge Charlotte Asperud i hendes hjem i Tisvildeleje.

En mentalundersøgelse siger, at der er stor risiko for, at den tiltalte igen vil begå alvorlig personfarlig kriminalitet, og at forvaring er nødvendig for at forebygge denne fare.

Ifølge tiltalen dræbte han Charlotte Asperud med stump vold i form af 19-20 slag mod hovedet med et koben eller lignende. Det skete cirka klokken 02.45 30. april 2019, hvor han trængte ind i lægens hus.

Den 55-åriges forsvarer, advokat Karoline Normann, siger til Ekstra Bladet, at hendes klient 'helt overordnet nægter sig skyldig', men hun vil ikke på nuværende tidspunkt gå i detaljer med hans forklaring.

Om anklagemyndighedens krav om forvaring siger advokaten, at såfremt hendes klient bliver dømt, så vil forsvaret gå efter en tidsbestemt straf.

Psykisk forstyrret

Allerede i 2013 blev den 55-årige mentalundersøgt på Retspsykiatrisk Klinik i forbindelse med en omfattende sag om tyveri, falsk anmeldelse, dokumentfalsk, underslæb og bedrageri.

Dengang fandt lægerne - ligesom nu - at han var omfattet af straffelovens § 69 om forstyrrelse af de psykiske funktioner - uden dog at være sindssyg.

Men lægerne kunne dengang ikke pege på andre foranstaltninger end almindelig fængselsstraf. De rådede dog til, at han fik vilkår om lægeligt ledet misbrugsbehandling.

Efterforskningen af læge-drabet har afdækket en række andre kriminelle forhold, som politiet mener, at den 55-årige står bag.

En hidtil uopklaret brand i et sommerhus i Frederiksværk 23. december 2012 blev, ifølge tiltalen, påsat af den 55-årige og der skete skader for knapt 1,3 millioner kr.

Tre døgn før læge-drabet satte han også ild på et sommerhus på Valdemarlundsvej i Frederiksværk, mener politiet. Huset udbrændte med skader for knapt 2,4 millioner kr.

Sporede eks-kone med gps

13 dage efter læge-drabet blev den 55-årige anholdt og i den forbindelse opdagede politiet, at han havde installeret en GPS-tracker i sin eks-kone Fiat, så han kunne overvåge hendes færden.

Han er også tiltalt for en serie indbrud og tyverier i Nordsjælland, blandt andet et indbrud i et sommerhus i Hornbæk få dage før anholdelsen, hvor der blev stjålet malerier, en antik lampe, modelbåde og to Arne Jacobsen stole til samlet 132.000 kr.

Den 55-årige er straffet flere gange for især berigelseskriminalitet, der finansierede han forbrug af alkohol og kokain. I 2013 fik han to et halvt års fængsel, heraf to år betinget, ved Københavns Byret for et par hundrede kriminelle forhold.

Året efter fik han en ny dom i Østre Landsret på to år og 10 måneders fængsel, hvor den betingede straf fra den tidligere dom blev udløst.

I 2015 fik han en ny dom for at have stalket en kvinde, han var forelsket i. Han kontaktede hende på alle tidspunkter af døgnet via mail og forskellige mobilnumre og overtrådte dermed det tilhold, han havde om ikke at kontakte kvinden.

Det skete, mens han afsonede sin tidligere dom, men stalkningen udløste ikke en ny dom til den 55-årige.