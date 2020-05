Kræver gårdejer fængslet for dyremishandling

Den 52-årige landmand bør heller ikke have lov til at have med dyr at gøre i fremtiden, mener anklagemyndigheden

En 52-årig gårdejer fra Sydals har mishandlet og misrøgtet sine svin i en sådan grad, at anklagemyndigheden kræver ham idømt en fængselsstraf og frakendt retten til at have med dyr at gøre.

Retten i Sønderborg indledte tirsdag retssagen mod den 52-årig mand, oplyser jv.dk.

Der er hele 34 anklagepunkter i den omfattende sag.

Anklagemyndigheden mener, at gårdejeren blandt andet har undladt at behandle eller aflive alvorligt syge grise i besætningen på i alt 8000-10000 svin. Døde svin blev smidt i stalden. Den 52-årige slog også smågrise ihjel ved at slå dem i nakken eller panden. Grisene burde være aflivet med en boltpistol.

'Ikke penge i lortet'

Gårdejeren nægter sig skyldig i de alvorlige anklager.

- Det har været økonomisk besværligt. Der var ikke penge i lortet, som man siger. Vi var meget pressede, og det hele gik op i angst og stress, forklarede han ifølge jv.dk i retten.

Der falder først dom i sagen i juni.