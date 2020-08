Kræver Per Zeidler fængslet

Den tidligere folketingskandidat og byrådspolitiker Per Zeidler kræves fængslet for rufferi

Per Zeidler skal i fængsel.

Det mener i hvert Nordjyllands Politi, der har tiltalt den tidligere byrådspolitiker og folketingskandidat for seks tilfælde af rufferi.

Ekstra Bladet har fået aktindsigt i anklageskriftet mod manden, som Danmark har lært at kende under navnet gangbang-politikeren.

Heraf fremgår det, at politiet vil have ham dømt for rufferi, der har en strafferamme på op til fire års fængsel.

Otte dage efter dom

De seks såkaldte gangbangs, hvor der er flere mænd om en kvinde, er ifølge politiet foregået i perioden 24. maj 2019 til 30. august 2019. Ifølge politiet har de seks sexfester haft en omsætning på minumum 91.600 kroner, og heraf skulle Per Zeidler have tjent 18.320 kroner, som kræves konfiskeret.

I 2019 sendte Kanal 5 en dokumentar, hvori det blev dokumenteret, at Per Zeidler modtog penge i forbindelse med disse gangbangs. Det var netop disse optagelser, der ledte politiet på sporet.

Og hvis anklagerne holder, er hovedpersonen forholdsvis afslappet, når det kommer til ordensmagten.

16. maj 2019 blev han dømt for rufferi i forbindelse med 73 gangbangs, hvor han sammen med en medgerningsmand havde tjent 200.000 kroner. Dommeren kvitterede med seks måneders betinget fængsel med to års prøvetid.

Men den dom har han altså taget forholdsvis kølig, hvis anklagerne passer. Blot otte dage senere arrangerede han ifølge politiet et nyt gangbang, hvor han ifølge anklageskriftet inviterede til et eller flere gangbangs med to kvinder. Gangbanget er et af de seks, og for dette skulle han ifølge politiet have tjent 3200 kroner.

Lægger hus til nye gangbangs

Men selvom Per Zeidler er dømt for rufferi, og han nu er tiltalt, holder han stadig fanen højt.

Således havde han et hedt tilbud i midten af august, hvor han lagde hjem til grill og gruppeknald i sit hjem i Hadsund, eller som det blev formuleret i den dertil oprettede annonce:

'Så skal der festes, grilles og sommerkneppes til vores sammenskudsgilde af et gangbang.'

I alt stillede fem kvinder i alderen 21-32 år op til forestillingen, og prisen for at komme med blev også beskrevet i annoncen:

'Prisen for at deltage i 2 gang bangs og kneppe 5 frække tøzer samt mad og drikke ad libitum kommer til at koste dig 3000 kr.'

I første omgang koncentrerer myndighederne sig om at få den verserende sag mod Per Zeidler afgjort, lyder det fra Henrik Staal, politikommissær ved afdelingen for personfarlig kriminalitet, Nordjyllands Politi.

Kølletæsk

- Der skal ligge et bevis, før der er en sag. Vi kan ikke køre en uafbrudt efterforskning mod ham. Nu har vi lavet en sag, og den skal vi have afgjort, siger han.

Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Per Zeidler til anklageskriftet. Ved deadline er han ikke vendt tilbage. Men i forbindelse med gangbang-festen midt i august, svarede han blandt andet på mail:

'Jeg er ligeglad med, hvad I skriver og gør. Jeg har intet at miste, så det har ingen betydning for mig.'

'Endelig kan du sige til dine kollegaer, at kommer de, eller du og ringer på min dør eller andet, så slår jeg dem med en kølle så hårdt, at de skal på skadestuen, og jeg går gerne i fængsel for dette. Jeg tænker også at skader på biler, kameraer mv. kan forekomme. Det må du også gerne citere mig for. Og nej, jeg er ikke ramt af solstik, blot almindelig lede overfor mennesker, der lever af at skrive løgne om andre i Breaking news, hvor man ofte alligevel ikke kan genkende overskriften i selve teksten.'

