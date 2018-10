Kræver seks ejendomme konfiskeret hos svindel-tiltalt forretningsmand

Politiet har rullet det tunge skyts frem mod en forretningsmand, der står bag et mindre imperium af restauranter og caféer i Københavns-området.

Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet har rejst tiltale mod forretningsmanden for at have snydt SKAT for 1.165.000 kr. i moms ved hjælp af falske fakturaer. Men endnu værre er det gået ud over en række leverandører af kød, fisk og grøntsager.

Grossisterne har, ifølge tiltalen, leveret varer for godt 5,8 millioner kr. til forretningsmanden og et familiemedlem til ham - selv om de to tiltalte savnede vilje eller evne til at betale for varerne.

De to tiltalte nægter sig skyldige.

En række af mandens selskaber er ramt af konkurser eller er opløst, og politiet kræver foruden en fængselsstraf også, at han frakendes retten til at være stifter eller medlem af bestyrelsen i selskaber med begrænset ansvar.

Kræver ejendomme konfiskeret

Politiet nedlægger også påstand om en tillægsbøde på 1.165.000 kr., der svarer til beløbet som statskassen har mistet i moms. Desuden er der påstand om erstatning - og senioranklager Ebbe Arentoft kræver også forretningsmandens ejendomme konfiskeret.

Det drejer sig om tre villaer og tre ejerlejligheder, som han ejer i københavns-området. I praksis vil det være friværdien i ejendommene, som skal konfiskeres i det omfang ejendommene er belånt.

Der er ikke sat en værdi på de seks ejendomme i anklageskriftet.

Sagen har været efterforsket i et år af Københavns Politi efter at forretningsmanden og hans familiemedlem blev anholdt og fremstillet i grundlovsforhør i oktober sidste år.

Falske fakturaer

Momssvindlen er, ifølge tiltalen, foregået ved, at han har indsendt falske fakturaer for varekøb, så SKAT har eftergivet købsmoms, som slet ikke er betalt.

Der er også rejst tiltale for 14 forhold af bedrageri af særlig grov beskaffenhed, hvor der er blevet bestilt og leveret varer til restauranterne uden at varerne er blevet betalt.

For eksempel leverede en kødgrossist i løbet af tre uger kød for knapt 1,8 millioner kr. til en bøf-restaurant uden at få sine penge.

Fødvarestyrelsen har også haft bøvl med den nu tiltalte forretningsmand, fremgår det af anklageskriftet.

Animalske fødevarer skal kunne spores til kilden, for eksempel gennem fakturaer og følgesedler. Men når Fødevarestyrelsen kom på kontrolbesøg og fandt kød og fisk på køl og frys var det umuligt at konstatere, hvor varerne kom frem fra.

Der var også flere gange rod med ejerskifter i restauranterne, hvor dankortterminaler var registreret til en anden virksomhed end den, der var registreret hos Fødevarestyrelsen.

Skidt hygiejne

Hygiejnen i restauranterne havde det heller ikke for godt, lyder tiltalen. Blandt andet fandt fødevarestyrelsen fødevarer, der ikke var i emballage, i en møgbeskidt kummefryser, hvor låget ikke kunne lukkes.

Under et andet besøg fandt Fødevarestyrelsen beskidte ismaskiner, skimmel og fedt i kølerum og en ulækker opvaskemaskine.

Sagen kommer for Københavns Byret senere på året.