Kraftig brand i gård

En firelænget gård står torsdag eftermiddag i flammer i Valby nord for Helsinge i Nordsjælland.

Det oplyser Nordsjællands Politi på Twitter.

Ifølge Frederiksborg Brand & Redning, der er på stedet, er gården overtændt, hvorfor der er blevet sendt mandskab af sted fra flere stationer for at bekæmpe branden, ligesom der er indsat en ekstra drejestige og ekstra indsatsleder.

Derudover bistår Hovedstadens Beredskab ved redningsindsatsen med en drone, oplyser de på Twitter.

Endelig er også Beredskabsstyrelsen på plads med mandskab og materiel for at hjælpe med at få bugt med flammerne.

Ingen mennesker i fare

Ifølge Nordsjællands Politi er alle personer kommet ud af den brændende bygning.

Politiet oplyser på Twitter, at det tyder på, at branden er opstået i forbindelse med træpillefyr og skorsten, men at nærmere brandtekniske undersøgelser skal bidrage til at opklare årsagen.

Der er ikke nogen fare for, at branden spreder sig til andre bygninger, skriver politiet.

