Kraftig brand i sejlbåd: Frygter at branden spreder sig

Der er opstået brand i en sejlbåd i Nordhavn i København. Brandvæsnet frygter, at branden kan sprede sig til en nærliggende bygning.

Ifølge hovedstadens beredskab er der tale om et 13 meter langt skib, som ligger tæt på en lagerhal, som myndighederne frygter, at branden vil sprede sig til.

- Vi har en del ressourcer på vej derud. Det er for at sikre, at branden ikke spreder sig til lagerhallen ved siden af, siger Frederik Ryber, operationschef.

Klokken 12.20 skriver brandvæsnet på twitter, at branden i båden er slået ned:

'Og vi er igang med at forhindre brand- og røgspredning til indtilliggende både og lagerhal. Vi bliver på stedet i yderligere 1-2 timer.'

Anmeldelsen kom 11.39, fortæller Henrik Stormer, vagtchef, Københavns Politi.

Foto: Kenneth Meyer

