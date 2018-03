Kraftig brand på skole

Firkløverskolen i den midtsjællandske by Kirke Sonnerup har natten til onsdag været ramt af en omfattende brand.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får anmeldelsen lige omkring midnat fra en nabo, der kunne lugte røg. Man kan efterfølgende se, at der er brand i den sydlige del af institutionen, siger Carsten Andersen, kommunikationsansvarlig ved Midt- og Vestsjællands Politi, til Ekstra Bladet.

Branden bredte sig efterfølgende til den midterste del af bygningen.

- Der er sket store skader, siger Carsten Andersen.

Brandvæsnet har dog efterfølgende fået bugt med flammerne, og branden er onsdag morgen blevet slukket, men altså med omfattende skader på skolen.

Skal undersøge stedet

Politiet har været på stedet for at foretage indledende undersøgelser, og de skal igen ud på stedet efter klokken 10 med brandteknikere for at prøve at klarlægge årsagen til branden, som man ikke udelukker kan være blevet antændt.

- Vi har haft Hjemmeværnet ude for at bevogte stedet i nat. Det synes jeg virkelig, de fortjener et skulderklap for, for de gør det bare uden at få noget som helst for det, siger Carsten Andersen.

Ingen personer er kommet noget til i branden.

Har man set eller hørt noget med relation til branden, opfordrer politiet til, at man kontakter dem på telefon 114.

Firkløverskolen fungerer som Lejre Kommunes specialskole, der er målrettet elever med opmærksomhedsforstyrrelser så som ADHD samt elever med udfordringer indenfor det socio-emotionelle område.