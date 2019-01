Kraftig brand sender mand på traumecenteret

En enkelt person havnede natten til mandag på traumecenteret, efter en voldsom brand i en lejlighed på Bispebjerg i København.

Det oplyser Københavns Politi.

- Klokken 03.55 får vi en melding om kraftig brand med fare for spredning på 6. sal i en beboelsesejendom på Bispebjerg Bakke, oplyser vagtchef Henrik Stormer til Ekstra Bladet.

#HBeredskab på Bispebjerg Bakke til kraftig ildløs i lejlighed på 5. sal. Vi har indsat to stationer samt reddet beboer i lejlighed ned. Vi har indsat stiger og røgdykkere og har kontrol med situationen. pic.twitter.com/ffat053x8l — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) January 21, 2019

Ifølge politiet blev branden dog relativt hurtigt slukket, og kun en enkelt person blev påvirket af branden.

- Vi er færdige på stedet godt en time efter, og en enkelt person bliver efterfølgende kørt på traumecenteret med brandsår og for at blive undersøgt for røgforgiftning.

Politiet ved endnu ikke noget om brandårsagen, der betød, at Hovedstadens Beredskab måtte indsætte mandskab fra to stationer - heriblandt både stiger og røgdykkere.