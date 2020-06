Kraftig røgudvikling fra brand i ejendom

Østjyllands Politi er til stede på Fjældevænget i Aarhus, hvor der er udbrudt brand i en etageejendom.

Det bekræfter politiet over for Ekstra Bladet.

- Vi er derude med indsatsleder og nogle patruljer sammen med brandvæsenet. Der er kraftig røgudvikling, siger politiets vagtchef Christian Riis til Ekstra Bladet.

Vagtchefen oplyser, at man har sendt ambulancer til stedet, men det er endnu for tidligt at sige, om der er tilskadekomne ved branden.

Politiet kan endnu ikke oplyse, hvor længe man forventer at arbejde på stedet. Årsagen til branden er endnu ukendt.