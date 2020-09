Kraftigt vejr: Flere skader på huse

Ødelagte tage og murer, der falder sammen. Sådan ser konsekvenserne af dagens voldsomme vejr ud i Københavns Vestegn.

- Der er et værksted, hvor et tag er blæst af. På en skole er en sidemur væltet. En lygtepæl er væltet i et vejkryds, og et hus har taget skade, siger vagtchef ved Københavns Vestegns Politi Brian Holm.

Trampoliner flyver rundt

Ekstra Bladet har fået en beretning fra en mand på stedet, der melder at samtlige huse på en villavej i området er påvirket.

Ifølge ham er trampoliner fra husene på villavejen fløjet rundt og dele af husenes tage er blæst væk.

Det bliver også beskrevet, at træer omkring en skole er væltet.

Flere huse er beskadiget af det voldsomme vejr. Foto: Kenneth Meyer

Voldsomt vejr

- Vi tror, at det er vejret. Der har været flere anmeldelser om skader på huse indenfor det samme tidsrum. Alt sammen meget lokalt omkring Albertslund, siger Brian Holm.

Der er ifølge politiet udelukkende tale om materielle skader, og ingen personer er kommet til skade.

Politiet et til stede ved alle fire steder for at sikre skaderne og minimere de trafikale udfordringer.

Der vil ifølge politiet være små trafikale udfordringer i området på¨baggrund af ulykkerne.