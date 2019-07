Krammede på tankstation: Kort efter var de døde

Det skulle ellers have været den helt store kærlighedstur for parret Lucas Fowler og Chynna Deese endte på mest tragisk vis.

Den 24-årige amerikanske kvinde og hendes australske kæreste blev myrdet, da deres bil gik i stå, under deres bilferie i Canada.

Det skriver flere amerikanske medier medier heriblandt CBS.

Video er netop kommet frem fra den tankstation de to stoppede ved kort inden, at de ifølge politiet blev myrdet.

Politiet vil ikke sige, hvordan parret er døde men de efterforsker begge dødsfald som mord.

Mordene fandt sted ved den canadiske 'highway of tears', som er en øde strækning, hvor 18 kvinder er forsvundet over de sidste 40 år. Mange af kvinderne er senere fundet myrdet.

- På dette tidspunkt har vi ikke noget, der indikerer, at deres dødsfald skulle kunne sættes sammen med andre efterforskninger. Det er ikke klart, om Lucas og Chynna blev efterstræbt, eller om det var et 'tilfældigt møde', der er fundet sted, fortalte Janelle Shoihet fra det canadiske politi.

Mødte dem kort før mordet

Broderen til Chynna har udtalt til CBS, at hans søster var en 'fri sjæl, der elskede at rejse'.

- De var begge to virkelig søde, begge optimistiske og altid spontane, fortalte Stetson Deese.

Parrets kroppe blev opdaget sidste mandag ved deres blå varevogn, som de havde kørt rundt i på hele turen.

Curtis og Sandra Broughton har fortalt til politiet, at de mødte det unge par kort før mordene.

De stoppede for at hjælpe dem, fordi deres bil var brudt sammen, men tog videre, da parret fortalte, at de godt vidste, hvordan de skulle fikse bilen.

- Vi var der for at hjælpe dem, og på den dag skete det mest forfærdelige, og de blev dræbt, fortalte Sandra Brougthon.

Lucas Fowlers far er politibetjent i Australien, men er rejst til Canada for at for at undersøge sagen. Chynna Deeses bror fortalte til CBS at søsterens pas blev fundet i bilen, men at parrets andre identifikationspapirer ikke er at finde.