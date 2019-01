Krammeterapeut dømt for voldtægt: Nu lukker han ned

Per Brændgaard har sat fire regler op for sig selv, efter han blev dømt i Københavns Byret

Per Brændgaard er færdig med at invitere til krammeklub på sin bopæl på Østerbro i København, efter han i tirsdags blev idømt et år og to måneders fængsel for voldtægt af en kvinde.

Det melder han selv ud på sin blog og uddyber over for Ekstra Bladet.

Ved dommen lagde retten til grund, at overgrebet på kvinden skete i et klient/terapeut-forhold, hvor Per Brændgaard udnyttede situationen til at skaffe sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje med kvinden under foregivende af, at de skulle have en krammeterapi-session 31. maj sidste år.

Krammeterapeut tiltalt for voldtægt: Nu er dommen faldet

Men den 47-årige krammeterapeut afviser, at han var hendes terapeut, men at de mødtes i krammeklubben og efterfølgende havde frivillig sex i privat regi. Han har anket dommen på stedet.

Per Brændgaard var chokeret efter dommen og ankede på stedet. Foto: Mogens Flindt

Per Brændgaard orienterede onsdag Østerbro Krammeklub om, at han lukkede klubben ned, på gruppens Facebook-side og på sin blog i dag. Også sin krammeterapi har han lukket ned.

'Min private krammeklub har altid været en privat aktivitet for frivillige voksne. Det har aldrig været terapi, hvilket jeg altid har understreget tydeligt. Jeg har altid deltaget (krammet) på lige fod med de andre medlemmer uden at give nogen form for terapi og uden at være nogen form for terapeut. Jeg har ikke krævet nogen betaling fra medlemmerne. Det har været et ligeværdigt rum for alle parter', skriver han på bloggen.

Til Ekstra Bladet uddyber han beslutningen:

- Det, som den her retssag viser, er jo, at retten åbenbart vurderer, at hvis jeg gør noget intimt med en person, jeg har mødt i min krammeklub, så har den person tilsyneladende ingen fri vilje til at sige fra. Og min helt private krammeklub vurderer retten til at være terapi, siger han og fortsætter:

- Det betyder at jeg ikke kan fortsætte med det, for mange af dem, der kommer i min krammeklub, er folk, som jeg har privat relationer med. Det betyder, at en hvilken som helst kvinde i min krammeklub, der ser sig sur på mig af en eller anden grund, vil kunne få mig idømt 14 måneders fængsel mere, siger han.

Der er endnu ikke sat dato for ankesagen i Østre Landsret, men Per Brændgaard har allerede indstillet sig på udfaldet.

- Jeg er stoiker af natur, så jeg forbereder mig på det værst mulige, så jeg har indstillet mig på, at jeg skal i fængsel, siger han og fortæller, at han allerede er begyndt at tænke over, hvordan han kan arbejde med sin krammefilosofi bag tremmer.

På sin blog skriver han desuden, at han fremover vil sætte fire regler op for sig selv:

1: Ikke længere tilbyde visitkort til kvinder.

2: Ikke længere spørge fremmede kvinder om de har lyst til at kramme med.

3: Ikke mødes privat uden vidner med kvinder som jeg ikke i forvejen kender godt.

4: Ikke tage initiativ til nogen som helst form for intim samvær med nogen som helst ny kvinde, som jeg møder på min vej i dette liv.