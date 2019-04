Krammeterapeut frifundet i voldtægtssag

Per Brændgaard fejrer landsrettens frifindelse med at genåbne sin terapi-forretning og sin krammeklub

Den kendte krammeterapeut Per Brændgaard er i dag blevet pure frifundet for voldtægt i ankesagen i Østre Landsret i København.

Han blev i januar fundet skyldig og idømt et år og to måneders fængsel for voldtægt af en kvinde i forbindelse med en kramme-session.

Landsretten har vurderet sagen helt anderledes.

- Jeg er så lettet og glad. Det her har været en stor byrde. Jeg har været helt nede i kulkælderen, men nu kan jeg på alle punkter tage hul på et nyt liv, siger den 47-årige terapeut, som spontant fejrede ankesagens udfald med en avokado-sandwich på Joe & The Juice.

Forsvarer fik et kram

Per Brændgaard har samtidig på stedet genåbnet sin terapi-virksomhed og den krammeklub, han stod i spidsen for, men blev tvunget til at lukke efter at være blevet hvirvlet ind i voldtægtssagen foråret 2018.

- Hvem vil samarbejde med en voldtægtsforbryder? Det vil ingen. Jeg har jo ikke været i stand til at arbejde i 10 måneder, og har i hele den periode lukket mig inde i mig selv, siger Per Brændgaard.

Per Brændgaard har med sine egne ord været helt nede i kulkælderen efter byrettens dom i januar. Det var et chok, at han blev fundet skyldig ved den lejlighed. Foto: Mogens Flindt.

Den frifundne terapeuts umiddelbare begejstring over at få slettet byrettens dom har også smittet af på hans forsvarsadvokat under ankesagen.

- Jeg var selvfølgelig glad, men det var intet imod, hvordan han havde det. Lige efter frifindelsen fik jeg en krammer. Vi har ellers hele tiden været på håndtryk, fortæller Mette Grith Stage.

Den kendte forsvarsadvokat oplyser, at der er tale om 'en fuldstændig frifindelse'.

- Retten nåede især på baggrund af min klients egen forklaring frem til, at han ikke kunne eller burde have handlet anderledes, og at han ikke havde forsæt til at voldtage hende, siger Mette Grith Stage.

Nægtede sig skyldig

Mette Grith Stage hæfter sig især ved, at landsretten nåede frem til, at hendes klient 'ikke havde grund til at tro, at det ikke var frivilligt', da han blandt andet havde samleje med den forurettede kvinde.

Det var ikke hende, der førte den usædvanlige sag om overgreb i byretten, hvor dommerne lagde vægt på, at terapeuten skulle have udnyttet et klient-forhold til at skaffe sig samleje og andre seksuelle ydelser med kvinden under en krammeterapi-session i maj 2018.

Forsvarsadvokat Mette Grith Stage fik helt spontant en krammer af Per Brændgaard umiddelbart efter landsrettens frifindelse. Foto: Privatfoto

Per Brændgaard har hele vejen igennem afvist, at han optrådte som kvindens terapeut. Han har holdt fast i, at de mødtes i krammeklubben og efterfølgende havde frivillig sex i en privat sammenhæng.

Byrettens dom udløste da også en øjeblikkelig anke.

Byretsdom var et chok

Overfor Ekstra Bladet gav Per Brændgaard efter byrettens dom udtryk for, at han ikke var specielt optimistisk i forhold til landsretssagen.

- Jeg er stoiker af natur, så jeg forbereder mig på det værst mulige, så jeg har indstillet mig på, at jeg skal i fængsel, lød hans forklaring dengang.

Nu forklarer han, at det var en mental forsvarsmekanisme.

- Min advokat sagde dengang, at jeg nærmest ikke behøvede en forsvarer, og selv har jeg jo fra starten følt mig helt uskyldig. På den baggrund var byrettens dom et chok, og det ville jeg simpelthen ikke opleve igen.

Mette Grith Stage er til gengæld ikke det mindste overrasket over, at Østre Landsret har vurderet beviserne i sagen og den tiltaltes og den forurettede forklaringer anderledes end byretten.

- Jeg lagde virkelig meget hjertebold i min procedure, og jeg skal selvfølgelig sige, at det er den helt rigtige vurdering. Men det mener jeg virkelig, siger Mette Grith Stage.

