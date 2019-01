Krammeterapeut tiltalt for voldtægt: Nu er dommen faldet

Per Brændgaard har nægtet sig skyldig og afvist, at kvinden var hans klient

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Der er nu faldet dom i sagen, hvor den 47-årige krammeterapeut Per Brændgaard stod tiltalt for voldtægt af en kvinde sidst i 20'erne, som han ifølge anklageskriftet var krammeterapeut for.

Han er idømt et år og to måneder fængsel samt frakendelse af retten til at udøve krammeterapi og kropsterapi i et år fra endelig dom.

Retten har lagt afgørende vægt på den forurettede kvindes forklaring, som domsmandsretten har fundet nuanceret og sikker.

- Den skal ankes, sagde Per Brændgaard med høj stemme, da dommeren vejledte ham om, at han kunne vende det spørgsmål med sin forsvarer.

Inden dommen faldt, sad Per Brændgaard i flere minutter på sin stol i retslokalet med lukkede øjne og hænderne først på knæene og senere med fingerspidserne mod hinanden i en meditationspositur.

Forinden havde Per Brændgaards forsvarer argumenteret for frifindelse, mens sagens anklageren havde påstået ubetinget fængsel i et år og to måneder samt frakendelse af retten til at virke som krammeterapeut.

Ifølge anklageskriftet skaffede Per Brændgaard sig samleje og andet seksuelt forhold end samleje med en kvinde, som han var krammeterapeut for, under foregivende af, at de skulle have en krammeterapi-session 31. maj sidste år i tidsrummet klokken 20 til 22.20 i hans lejlighed på Østerbro, hvor han også driver sin terapi og krammeklub fra.

Ifølge anklageskriftet udnyttede den 47-årige terapeut situationen ved først at tage kvindens hånd og lægge den på sin penis og placere den igen og holde fast om hånden, da hun fjernede sin hånd, hvorefter han trak ud i sine bukser, så hans penis blev synlig for kvinden.

Foregav at kramme

Han er ligeledes tiltalt for at bede hende lægge sig i sengen med ham under foregivende af, at de skulle kramme, hvorefter han nussede på hendes g-streng og foregav at heale, hvorunder han pludselig stak en finger op i kvindens skede uden hendes viden eller samtykke.

Endelig sagde han ifølge anklageskriftet til forurettede, at 'hun kunne 'prøve at stikke pikhovedet ind', hvorefter han hentede et kondom, som han tog på sin penis, satte sig på knæ og skaffede sig vaginal samleje med kvinden, hvorved tiltalte fik udløsning.

Det fremgår af anklageskriftet, at kvinden sagde fra ved en enkelt gang at skubbe tiltalte væk, ligesom hun flere gange gav udtryk for, at han overskred hendes grænser, at hun ikke havde lyst til at være sammen med ham seksuelt, og at det gjorde ondt eller lignende.

Per Brændgaard har nægtet sig skyldig i tiltalerne og afvist, at kvinden var hans krammeklient, men at de mødtes i rent privat regi i hans lejlighed, hvor de endte med at have sex.

