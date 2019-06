Krav om forvaring til 23-årig for blodigt knivmord

Omfattende tiltale mod ung midtjyde for drab, vold, trusler og hærværk mod kan ende med indespærring på ubestemt tid

Natten til 1. februar sidste år blev en 41-årig mand brutalt stukket til døde med adskillige knivstik i sit hjem på Bredgade i Bjerringbro. Drabet skete kort efter midnat i nærværelse af tre-fire personer, som havde drukket tæt hele aftenen.

Drabsofferet døde af blodtab som følge af talrige dybe stik og snit i halsen, hovedet og på kroppen.

Halvanden kilometer fra gerningsstedet løb politiet på en dengang 21-årig mand, som viste sig at være bevæbnet med en kniv. Manden blev anholdt og senere fængslet i surrogat på Lolland på Kofoedsminde - landets eneste institution for domfældte udviklingshæmmede.

Krav om forvaring

Nu skal en domsmandsret i Viborg afgøre, om den i dag 23-årige mand skal idømmes forvaring på ubestemt tid - dels for knivdrabet og dels for en stribe grove tilfælde af vold, farlige legemsangreb og trusler de senere år.

Alternativt vil specialanklager Pia Koudahl i følge det omfattende anklageskrift bede om en lang fængselsstraf.

Slog politimand i skridtet

Blandt andet gik den tiltalte amok på Bowl'n Fun i Skive, hvor han for fuld kraft plantede en solid knytnæve i skridtet på en politimand i forbindelse med en anholdelse for vold mod nogle gæster.

Under varetægtsfængslingen på Kofoedsminde gik han i følge anklageskriftet pludselig bersærk i efteråret 2018. Med de bare næver slog han en kvinde ned. Mens hun lå på jorden satte han sig på hende og tog kvælergreb for til sidst at bide hende hårdt i ansigtet.

Den 23-årige har under sagen nægtet sig skyldig. Sagen begynder på tirsdag i Viborg.