Krav om psykiatrisk behandling: Tiltalt for knivdrab på overbo

En 54-årig mand fra Brabrand, som er tiltalt for at have knivdræbt sin overbo, kræves spærret inde på et psykiatrisk hospital på ubestemt tid.

Det fremgår af det anklageskrift mod manden, som Ekstra Bladet har søgt aktindsigt i.

Ifølge politiet slagtede manden 6. december sidste år sin 56-årige overbo.

Det skete ifølge tiltalen cirka klokken 01.14 'ved flere knivstik og under brug af flere knive'.

Kvindens ribben blev skåret over, ligesom der blev stukket hul i hendes lungehule og hjertesæk. Knivstikkeriet medførte massive blødninger, og kvinden blev fundet dræbt på Engdalsvej i Brabrand ved Aarhus.

Trak tilståelse tilbage

Østjyllands Politi meddelte efter drabet i en pressemeddelelse, at den dengang 53-årige klokken 01.15 ringede til alarmcentralen og fortalte, at han havde slået sin overbo ihjel. Da politiet fandt den dræbte kvinde befandt manden sig på adressen.

Under et grundlovsforhør trak manden dog ifølge Aarhus Stiftstidende tilståelsen tilbage og nægtede sig skyldig.

Det gør han fortsat, oplyser mandens forsvarsadvokat Mette Lund Thomsen til Ekstra Bladet.

Udover drabet er manden tiltalt for at have været i besiddelse af 'en kokkekniv med klingelængde på 21 centimeter, en filetkniv med en klingelængde på 19,5 centimeter, en savtakket kniv med klingelængde på 11,5 centimeter og en urtekniv med klingelængde på 7,5 centimeter.

Anklagemyndigheden nedlægger påstand om, at manden dømmes til anbringelse på en psykiatrisk afdeling. Derudover nedlægges påstand om, at der 'ikke fastsættes længstetid for foranstaltningen' - med andre ord på ubestemt tid.

Der nedlægges desuden påstand om erstatning.

Det bliver ifølge Mette Lund Thomsen en domsmandsret, der tager stilling til sagen, som skal for ved Retten i Aarhus 30. september.