Kravlede op i statue: Pissede på redningsmand

En sommerkåd mand kravlede i nat op på rytterstatuen af Christian den 9. på Torvet i Esbjerg. Det er der som sådan ikke noget problem i - det er en fast tradition, at årets nyudklækkede studenter tager samme tur.

Problemet var, at manden her havde glemt, at han ikke er glad for højder.

- I hvert fald turde han ikke kravle ned igen, så han var nødt til at ringe efter hjælp, lyder det fra Søren Strægaard, der er vagthavdende ved Syd- og Sønderjyllands Politi.

- Manden havde fået lidt for meget at drikke, og da brandvæsenet kom for at hjælpe ham ned, kvitterede han ved at vande brandbilen lidt.

Manden blev anholdt, kørt med til politistationen, hvor han sover branderten ud, og så slipper han for yderligere, lover vagthavende ved Syd- og Sønderjyllands Politi.