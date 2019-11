Kriminelle detonerer bomber med Nokia-telefoner

Efter omkring 100 bombeeksplosioner alene i år - senest denne weekenden i Malmø - udtrykker det svenske politi bekymring over, at flere bruger mobiltelefoner til at detonere bomberne.

Det skriver Aftonbladet.

- Vi ser, at flere bruger elektroniske triggere, og det i sig selv ser vi som problematisk, da gerningsmanden ikke behøver at være på stedet, når bomben detonerer, siger Malmøs politichef Stefan Sintéus på en pressekonference i fredags.

Udtalelsen kommer efter, at svensk politi for omkring en måned siden gjorde et særligt fund i en garage nord for Stockholm.

'I en rygsæk i garagen lå der 1330 gram dynamiteksplosiv, en eksplosiv kapsel, en mobiltelefon fastgjort på sprængstoffet samt en batterikasse med tilslutningsledning til en telefon,' skriver politiet i en protokol.

I den aktuelle sag var det en billig Nokia-telefon, der skulle udløse den store mængde dynamit.

- Præcis som man kan bruge en telefon til en masse andre sager, så kan du også åbne og lukke en bombe med en telefon, siger major Gary Campbell ved det svenske forsvars ammunitions- og minerydningscenter.

Overrasket sprængstofekspert

Sprængstofekspert Mikkel Lerdrup fra Dansk Sprængnings Service er overrasket, da han hører om svenskernes måde at detonere bomber på.

- Det er meget usædvanligt og besværligt at antænde bomber på den måde. Det kræver noget planlægning i forhold til, at du normalt bare ville antænde med en tændstik, siger han og tilføjer:

- Den type initialiseringssystem (måde at sprænge bomben, red.) er noget, som vi normalt kun kender fra krigszoner. Det er meget overraskende, at det bliver brugt i Skandinavien, siger Mikkel Lerdrup.

Herhjemme har der i København været en lang række bombesprægninger - senest på Amagerbrogade. Politiet har endnu ikke oplyst, hvordan bomberne er blevet detoneret.

