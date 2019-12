Kriminelle har snydt Borgerservice

Ved at indlevere korrekte id-oplysninger, men en anden persons foto, har kriminelle fået udstedt falske pas



Et ukendt antal personer har sidste år misbrugt Borgerservice, så de fik udstedt ægte pas, selv om de indleverede et billede af en anden person end dem selv.

Det skriver DR Nyheder på baggrund af aktindsigt hos Justitsministeriet og Rigspolitiet.

Både tidligere operativ chef i PET Hans Jørgen Bonnichsen og den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp finder det alvorligt.

- Det er meget alvorligt, for hvis man først kommer ind i systemet med falsk id, kan man bruge det til organiseret kriminalitet og terrorisme, siger Magnus Ranstorp til DR Nyheder.

Ifølge mediet fremgår det af et notat fra Rigspolitiet, at ukendte gerningsmænd i 2018 mødte op på Borgerservice forskellige steder i landet for at få udstedt pas med rigtige identitetsoplysninger, men med en anden persons foto.

Af notatet fremgår det, at der er registreret mindst 21 anmeldelser i de første måneder af 2018.

Ifølge DR har svindlen blandt andet været et problem hos Borgerservice på Dokk1 i Aarhus. Her har flere sidste år forsøgt at få udstedt falske pas. Borgerservice ved dog ikke, hvor mange falske pas, der kan være blevet udstedt hos dem.

Rigspolitiet kender ikke omfanget af falske udstedte pas. Det har kontaktet samtlige kommuner i foråret 2018 for at indskærpe vigtigheden af, at pasansøger og den person, som passet udstedes til, er den samme.

Søren Have Enevoldsen, vicepolitiinspektør ved Nationalt Efterforskningscenter, fortæller, at svindlen ikke burde kunne finde sted.

- Det burde ikke kunne lade sig gøre. I sidste ende kan det jo bruges til hvad som helst. Og deriblandt også at lave terror, hvis det er det, man vil, siger han til DR Nyheder.

Over for DR Nyheder kalder justitsminister Nick Hækkerup (S) sagen alvorlig, og han mener, at pasmyndighederne må stramme op i udstedelsen af pas.