Kriminelle har udlovet dusør på 214.000 kr. for politihund med god tobak-næse

Politihunden Scamp er meget dygtig til sit arbejde. Så dygtig, at den på fem år har snuset sig frem til ulovligt indsmuglet tobak for over 50 millioner kroner.

Faktisk er Scamps næse så god, at kriminelle har udlovet en dusør på hvad der svarer til 214.000 danske kroner for hunden, som selvsagt udgør en stor trussel for dem, der tjener på tobakssmugling i Storbritannien.

Det skriver blandt andre Wales Online.

Den dygtige springerspaniel er nu tvunget til at holde lav profil efter at have medvirket til at optrevle en række sager om ulovlige tobaksvarer i Birmingham, Newcastle, Great Yarmouth, Northampton og Sussex.

Scamp i aktion. Foto: WALES NEWS SERVICE

Ifølge sin ejer, 40-årige Stuart Phillips, er Scamp stærkt upopulær blandt bagmændene.

- Vi har været nødt til at stoppe med at arbejde i en del af landet, fordi der var en dusør på 25.000 britiske pund på dens hoved. Det mentes at komme fra en organiseret, kriminel gruppering, og de relevante myndigheder blev informeret, siger Stuart Phillips.

Han fortæller desuden, at han selv har fået flere dødstrusler, ligesom hans forrude er blevet smadret og hans dæk skåret op.

- Det er jo egentlig forståeligt, når man gør nogle meget væmmelige mennesker sure, siger han.

'Lommepenge-priser' og forbindelse til menneskesmugling

Stuart Phillips arbejder med at specialtræne sporhunde til at kunne sniffe sig frem til våben, stoffer, sprængstoffer, tobak, kød og døde mennesker. Gennem tiden har han arbejdet sammen med over 100 lokale politiafdelinger, og især tobakssmuglings-industrien giver rigeligt med arbejde til Stuart og Scamp.

Makkerparret Stuart og Scamp har været nødt til at stoppe med at arbejde i en del af England. Foto: WALES NEWS SERVICE

- Det (den ulovligt indsmuglede tobak, red.) er tilgængeligt på de sociale medier, gennem Facebook, og i Wales har vi det, der ofte kaldes smøg-huse – folk, der sælger fra deres hjem.

Cigaretterne sælges ifølge Stuart Phillips til 'lommepenge-priser', hvilket gør dem lettere tilgængelige for børn, og for folk, som ellers ikke ville have råd til at ryge tobak.

Scamps skarpe næse kan opsnappe tobak på lang afstand. Foto: WALES NEWS SERVICE

Foto: WALES NEWS SERVICE

Men det værste er ifølge den 40-årige specialhundetræner, at folk, der køber ulovlige cigaretter, ofte helt uvidende finansierer andre og langt farligere kriminelle markeder.

- De køber ikke bare billige cigaretter og billigt hjemmeruls-tobak. Det har direkte forbindelse til anden kriminalitet. Ulovlig tobak har tilknytning til stoffer, våben og kan knyttes til menneskesmugling og seksuel udnyttelse af børn, siger Stuart Phillips.