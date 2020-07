Kriminelles udbytte skjult i hemmelige rum i varebiler

Kostbare ure, smykker, kokain og penge blev transporteret af det største og farligste kriminelle netværk i Storbritannien i specialbyggede låste bokse, der var skjult i anonyme håndværkerbiler.

Det oplyser Metropolitan Police nu, efter at den mafia-lignende organisation er blevet afsløret under 'Operation Venetic', fordi lykkedes politiet i Frankrig og Storbritannien at bryde organisationens krypterede kommunikation på Encro Chat.

Encro, der består af hemmelige servere, specielle mobiltelefoner og software, blev ellers regnet for ubrydelig.

Men fransk politi brød ind i systemet for et par år siden, og det lykkedes at aflytte netværket af organiserede kriminelle.

746 er anholdt i Storbritannien og våben, narkotika, værdier og 13 millioner pund i kontanter, cirka 107 millioner kr., er beslaglagt. Desuden oplyser Europol, at der fortsat er flere hundrede efterforskninger i gang rundt om i Europa.

Alene i Holland er 60 arresteret, over 10 tons kokain, 12 tons cannabis og 1500 kilo metamfetamin beslaglagt.

Indbygget i varebiler

I London fandt politiet blandt andet tre varebiler, der var udrustet med avancerede bokse til transport af narkotika og organisationens værdier.

En af boksene var bygget ind i bunden af en varebil og den blev åbnet via fjernbetjening. To andre bokse var maskerede som transportable generatorer, der stod mellem værktøj og byggematerialer.

For at kunne åbnes skulle boksene først have strøm fra en generator og dernæst skulle en speciel nøgle bruges til at aktivere en hydraulisk lås.

- Disse mennesker tror, at deres rigdomme er urørlige, og den eneste motivation for folk involveret i organiseret kriminalitet er penge. Derfor kigger vi som led i efterforskningen nøje på deres finanser og bruger alle mulige ressourcer og love til at tage profitten fra dem og bringe dem for retten, siger vicekriminalinspektør Graham McNulty, Metropolitan Police i en pressemeddelelse.

Et skjult rum i bunden af en bil åbnes med en hydraulisk lås. Politifoto

En anden af de skjulte bokse var maskeret som en elektrisk generator. Politifoto