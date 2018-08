Kriseekspert om Sunniva-drabet: - Skolen bør påtage sig en aktiv rolle

Drabet på Sunniva Ødegård har efterladt borgerne i den norske by Varhaug i chok.

Den blot 13-årige pige blev fundet dræbt på en sti omkring 150 meter fra sit hjem, og en 17-årig dreng fra lokalområdet blev kort tid efter sigtet for drabet.

Det lokale politi arbejder i øjeblikket på højtryk på at afdække, hvad der helt nøjagtigt er sket, men også skolen i Varhaug har et vigtigt stykke arbejde foran sig.

Skolen bør tage ansvar

Det forklarer Jon-Håkon Schultz, professor i pædagogisk psykologi ved Universitetet i Tromsø, til det norske medie VG.

- I en situation som denne er hele nærmiljøet berørt, og derfor bør skolen påtage sig en aktiv rolle. Den har et særligt ansvar for at reducere forvirring og frygt hos de unge, forklarer Jon-Håkon Schultz, der i en årrække har forsket i, hvordan børn, på bedst mulig vis, håndterer traumatiske oplevelser.

Situationen i Vahaug er 'ekstrem'

Schultz kalder situationen i Varhaug for 'ekstrem,' men han understreger at man i dag ved en masse omkring, hvordan skoler bør håndtere denne type tragedier.

- Vi har god erfaring med at skolen står for formidling af information. De bør aktivt samarbejde med politiet og hjælpe eleverne med at rydde op i, hvad der er fakta, hvad politiet tror, og hvad de er helt sikre på. Dette er vigtigt for at kunne komme tilbage til en så normal hverdag som muligt, lyder det fra den norske kriseekspert, som videre forklarer, at kriser påvirker børn og unges indlæringsevner, fordi deres koncentration er følsom overfor frygt og stress.

Undgå rygter og forvirring

Det er derfor også en uhyre vigtig opgave, som Varhaug ungdomsskole, kommunens kriseteam og skolekontoret står overfor, når de skal mødes i den kommende uge, for at forberede skolestarten, understreger Schultz overfor VG.

Opgaven kan være mere kompleks end som så, fordi skolen ikke alene skal mindes Sunniva, den skal også tage hånd om vennerne til den 17-årige dreng, som er sigtet for drabet.

Og i den forbindelse er det afgørende, at de relevante institutioner skrider hurtigt ind med en proaktiv indsats, for at undgå flere rygter og større forvirring blandt de sørgende elever.

Ifølge Jon-Håkon Schultz bør skolen opfylde disse tre punkter, for på bedst mulig vis at håndtere elevernes sorg. 1) En gennemførelse af en mindestund for den afdøde. – Her er det fint, hvis eleverne allerede bliver inddraget i planlægningsfasen. Skolen bør tilrettelægge det sådan, at eleverne kan deltage aktivt i ritualerne og lære dem, hvordan de kan støtte hinanden i sorgen, siger Jon-Håkon Schultz. 2) Forklare eleverne, hvad man ved. - Dette er vigtigt for at undgå spredning af rygter. Her bør skolen samarbejde med politiet om at præsentere fakta, siger han. 3) Forklare eleverne, hvad der videre kommer til at ske. - Viden skaber tryghed. Mange børn kan have behov for at vide, hvordan politiet arbejder i sagen, og hvordan forberedelserne til en eventuel retssag foregår, siger han. Kilde: VG.NO Vis mere Luk

